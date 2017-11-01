Событие, важное не только для Приднестровья и Молдовы

Этот объект бездействовал на протяжении 25 лет. Сначала его эксплуатация не представлялась возможной по техническим причинам, а затем – уже политическим. Поэтому тот факт, что Кишинёву и Тирасполю удалось наконец договориться об его открытии, – большой шаг вперёд в решении накопившихся между сторонами проблем.

О значении события говорит и тот факт, что на торжественную церемонию прибыли Президент Приднестровья Вадим Красносельский и премьер Молдовы Павел Филип. Речь идёт об открытии моста через Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок. Он был взорван в 1992 году. После окончания молдо-приднестровской войны его восстановили. Он даже был открыт для движения осенью 2001 года, однако далее пышных торжеств тогда дело не сдвинулось. Кишинёв по непонятным соображениям начал упрямствовать в предоставлении Тирасполю гарантий неиспользования путепровода в военных целях. Меж тем, это действительно объект стратегического назначения. Отсюда открывается наиболее удобный путь на Тирасполь. Поэтому его и подорвали в 92-м. И вот недавно, 3 ноября, на встрече политических представителей сторон (министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и вице-премьер РМ Георгий Бэлан) в присутствии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе было подписано Протокольное решение, в котором есть пункт о том, что Молдова и Приднестровье берут на себя обязательства не применять мост в военных целях. «Очень важно, что молдавская сторона пошла навстречу здравому смыслу и оказалась готова к нормальному развитию транспортно-логистических связей, а главное – взяла на себя обязательство не использовать данный объект в военных целях. Таким образом Кишинёв признал весь пакет договорённостей в данной области», – заметил в беседе с журналистами глава МИД нашей республики, также принявший участие в церемонии открытия.

О значимости события в интервью представителям СМИ Президент нашей республики Вадим Красносельский сказал: «Я всегда говорил о том, что нельзя смешивать политику с экономикой, культурными связями и гуманитарными проблемами. Есть мнение нашего народа, высказанное на референдуме. Мы не собираемся поступаться нашей независимостью. Но есть масса вопросов, от которых зависит жизнь простого человека. И сегодняшнее открытие моста – тому подтверждение. Он соединяет левый и правый берег. Это транспортная магистраль, важная с точки зрения экономики и логистики. Это удобно и для перемещения граждан, которые неоднократно обращались по поводу его открытия».

Кстати, вышеупомянутое Протокольное решение от 3 ноября – инициатива главы нашего государства. Ещё 16 октября данное предложение было направлено как в адрес молдавских партнёров, так и других участников переговорного формата «5+2». Первоначально предполагалось, что открытие состоится 20 ноября, но произошло это, как вы уже поняли, двумя днями ранее. Мост важен не только для жителей обоих берегов Днестра. Он является частью трассы Брест-Кишинёв-Одесса, входящей в 4-й трансевропейский транспортный коридор. Пока что путепровод, как сообщил журналистам Вадим Красносельский, открыт для пешеходов и легкового транспорта. Большегрузные автомобили смогут проходить по нему спустя месяц.

Открытие моста, по мнению приднестровской стороны, должно подтолкнуть Кишинёв и к решению других вопросов, в том числе связанных и с транспортом. В интервью представителям СМИ по этому поводу глава приднестровского внешнеполитического ведомства заявил: «Мы считаем, что решение по мосту в политическом плане создаст необходимые условия для движения по другим вопросам, которые прямым образом коррелируют с вопросами открытия моста. Это движение автотранспорта легкового и грузового и другие аспекты, связанные со свободой передвижения товаров, со свободой передвижения людей».

Эти и другие вопросы Приднестровье намерено вынести на предстоящую 27-28 ноября в Вене встречу в формате «5+2». Кстати, Тирасполь намерен на ней поднять всё те же проблемы, которые должны были быть решены ещё в прошлом году согласно Берлинскому протоколу. В Берлине, напомню, 2-3 июня 2016 года прошёл последний раунд переговоров в формате «5+2». Его итогом стало подписание документа, по которому в ближайшее на тот момент время должны были разрешиться вопросы признания приднестровских дипломов и автомобильных номеров, а также нормализации железнодорожного сообщения.

«Мы хотим ещё раз пройтись по тем вопросам, которые были в протоколе от 2-3 июня прошлого года, и всё-таки добиться их исполнения. От решения этих вопросов зависит жизнь людей, – заметил, общаясь с журналистами по окончании церемонии, Вадим Красносельский.

Что же касается возможности обсуждения вопросов о статусе Приднестровья, то Президент отметил, что «к политическому диалогу сегодня никто не готов». Вадим Красносельский добавил: «Главное, что за прошедшие 25 лет с начала политического диалога в Приднестровье и Молдове выросли новые поколения людей, которые никогда не жили вместе. За это время сформированы различные правовые системы. Согласно законодательству Молдовы, ни один политик не имеет право вести диалог на эту тему. Конституция Молдовы не предусматривает ни федерации, ни конфедерации. То же самое и у нас». При этом глава ПМР заявил: «Я всегда говорил, что закону должны подчиняться все. Никто не имеет права его нарушать. Ни рядовой гражданин, ни Президент. Если мнение Президента по статусу Приднестровья будет расходиться с мнением народа, я сразу же подам в отставку».

Александр Никитин.