На дорогах в минувшее воскресенье ровно в полдень на одну минуту замерло автомобильное движение, а водители подали звуковые сигналы. В столице сотрудники ГАИ вместе с юными инспекторами дорожного движения выпустили в небо 13 чёрно-белых шаров – по числу погибших в этом году в ДТП.

Водителям и пешеходам раздавали специальные памятки о том, как не стать участником аварий. Антирекламой нарушений правил дорожного движения стала демонстрация повреждённых в результате аварий автомобилей.

Акция памяти жертв ДТП призвана напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД. В аварии попадают и водители, и пешеходы. На протяжении всего года госавтоинспекторы проводят различные акции, лекции, разъяснительные беседы со школьниками и другие мероприятия, направленные на профилактику ДТП.