СПИД: приговор отменяется

Что такое ВИЧ? Настолько он опасен? Как с ним бороться? Что делать, чтобы не заразиться? На эти и другие вопросы в ходе месячника по борьбе и профилактике ВИЧ/СПИДа школьникам, студентам, работающим и безработным гражданам будут давать ответы врачи, волонтёры.

Запланировано проведение круглых столов, встреч, бесед, флэшмобов. Все акции приурочены к Всемирному дню борьбы со СПИДом, ежегодно отмечаемому 1 декабря. Пресс-конференция в министерстве здравоохранения дала старт мероприятиям.

«Пока человечество ищет новые современные лекарства от СПИДа, мы должны донести людям, как уберечь себя, своих детей и будущее поколение от «чумы XX века», – отметила начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава Оксана Довгопол. – Не было бы человека, не было бы и СПИДа. То есть синдром приобретенного иммунного дефицита отражает взаимодействие людей в обществе. А последствия, которые несёт с собой, можно сравнить с тем ущербом, который нам принесли две мировые войны».

Как сообщил главврач Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Гончар, в Приднестровье с 1989 года по 15 ноября 2017 года зарегистрировано 3983 случая ВИЧ-инфекции. При этом ситуация в нашей республике по ВИЧ/СПИДу намного хуже, чем на Украине и в России. Сомнительным лидером у нас является Рыбница, догоняет её Слободзея, на третьем месте – Тирасполь, потом идут Бендеры, Григориополь, Дубоссары и Каменка.

В Приднестровье есть все возможности своевременной диагностики и лечения заболевания, но из-за позднего обращения к врачам, неверия диагнозу, страха раскрыть свой статус иммунитет ВИЧ-инфицированных снижается и в итоге приводит к летальному исходу. Только в текущем году от СПИДа умерло 90 человек.

«Наша задача – максимально выявить заражённых. На сегодняшний день у нас в республике, по расчётам международных специалистов, проживает более 6,5 тысячи ВИЧ-инфицированных, мы выявили только половину. Остальные живут и, возможно, не знают о своём статусе и могут распространить инфекцию дальше. Диспансерный учёт и лечение дают результаты. Люди, получающие специальную терапию, не являются опасными для других граждан. Но у нашего населения нет определённой настороженности к ВИЧ», – сообщил Александр Гончар.

Большое внимание врачи уделяют профилактике ВИЧ-инфекции. Как и в прошлом году, в этом широко проведут информационную кампанию, вовлекая в неё все учебные заведения. Всем желающим предложат сдать экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции. Такое исследование позволяет через 15-20 минут узнать свой статус относительно наличия ВИЧ. Впрочем, те, кто в 2016 году прошёл быстрый тест, убедились, что не заражены вирусом иммунодефицита человека.

Кампания по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД призвана привлечь внимание населения к данной проблеме, предоставить гражданам информацию об инфекции и вирусе. С этой целью специалисты минздрава будут выезжать в населённые пункты и проводить разъяснительную работу с населением. Особое внимание уделят молодёжи. Представители минздрава призывают граждан быть более внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих. Ведь своевременно начатое лечение спасает сотни и тысячи жизней.

Светлана Осадчая.