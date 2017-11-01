Беларусы замежжа

Я прошла в небольшую комнату, увешанную картинами, рушниками, уставленную шкафами с книгами, и присела на край кресла. Напротив меня сидела седовласая женщина с голубыми глазами и мягкой улыбкой.

амара Григорьевна Ломтева оказалась весьма словоохотливой. Оно и понятно, она возглавляет общество белорусской культуры Тирасполя. А коммуникативные способности в работе с людьми важны. В Приднестровье проживает немало этнических белорусов. И им также важна связь с исторической родиной, которая уже существует много лет и не прерывается благодаря стараниям Тамары Ломтевой. Недавно она вернулась из Минска и привезла грамоту за сохранение и популяризацию традиций белорусской культуры в Приднестровье. В Беларуси знают о её неустанной подвижнической деятельности как руководителя общества белорусов в Приднестровье и высоко ценят. Эту награду ей вручил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. Произошло это на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД Республики Беларусь. Тамара Григорьевна была в числе 4 человек, которых представили к такой награде. А всего на Консультативный совет приехало 35 представителей из 19 стран мира, где есть белорусские общества.

За круглым столом с белорусскими соотечественниками их проблемы обсуждали руководство МИД и представители государственных учреждений Беларуси. Тамара Григорьевна говорит, что такой формат тем и хорош, что белорусы со всего мира могут поднять волнующие их вопросы, получить ответ, а на некоторые и практическое решение. Так удалось разрешить проблему поступления выпускников приднестровских школ на бюджетное обучение по квотам в университеты Белоруссии. «Сейчас готовится соглашение между министерствами образования Белоруссии и Молдовы, где часть мест для льготного получения образования будет выделена и для белорусских приднестровцев», – рассказала Тамара Ломтева. У выпускников существует сложность и другого характера. В Белоруссии учебный год заканчивается немного раньше, чем в Приднестровье, в связи с чем приднестровские абитуриенты не успевают к вступительной поре в белорусских вузах. Подвижки в этом вопросе есть, министерство образования Белоруссии готовит документ, где количество дней для вступительных экзаменов увеличат. Тамара Григорьевна отметила, что со стороны белорусского руководства чувствуется пристальное внимание к проблемам зарубежных соотечественников, и каждая новая встреча в рамках Консультативного совета придаёт новый импульс решению накопившихся вопросов.

На таком форуме можно было не только обсудить проблемы, но и договориться о совместной деятельности, помощи и содействии со стороны коллег из других организаций. Тамара Ломтева повезла в Минск экземпляры книг о белорусском обществе, изданных к 20-летию организации. Книжная публикация вызвала интерес и предложение о её переиздании увеличенным тиражом при поддержке московских белорусов. Кстати, на обложке книги изображение березовой аллеи, высаженной на набережной нашей столицы около 10 лет назад. Саженцы были привезены из Белоруссии. Сейчас деревца уже укрепились и создают спасительную прохладу в жаркий день. Это издание Тамара Григорьевна также подарила министру иностранных дел Белоруссии, отметив, что березовая аллея растёт в Тирасполе на набережной Днестра недалеко от Мемориала Славы, где захоронены защитники Родины. Среди них белорусы – Герои Советского Союза.

Поездка на историческую родину была бы неполной без культурной программы и посещения достопримечательностей Минска. Вообще, объясняет Тамара Григорьевна, Консультативный совет всегда стараются приурочивать к праздникам или мероприятиям, проводимым в Республике Беларусь. В это раз совет совпал с празднованием 950-летия со дня основания Минска и открытием Третьего фестиваля искусств белорусов мира. В рамках этих торжеств Тамара Ломтева вместе с другими гостями праздника приняла участие в открытии скульптурной композиции «Беларусам замежжа» в Троицком предместье исторического центра города на набережной реки Свислочь. Такого памятника белорусам зарубежья, а их более 3 миллионов по сему миру, больше нигде нет, говорит Тамара Григорьевна.

В приднестровской столице проживает более пятисот белорусов. Обращаются они к Тамаре Ломтевой по разным житейским вопросам. Вместе с приезжающим в Тирасполь белорусским консулом она ведёт работу по вопросу получения белорусского паспорта, квоты на бюджетное обучение в вузах или медицинской помощи в лечебных учреждениях Белоруссии. Культурная составляющая в организации тоже присутствует: проведение весёлой Масленицы с блинами, Дня белорусской литературы в библиотеке, Дня памяти Святой Ефросинии Полоцкой, особо почитаемой белорусами, Дня Победы и образования Беларуси.

Вот так и крутится колесо жизни, не останавливаясь. В этом кругу белорусы, разбросанные по всему миру, и душа, и судьба которых навсегда связаны с исторической родиной.

Евгения Александрова.