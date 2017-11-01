Под лежачий камень вода не течет

Вадим ЛЕВИЦКИЙ, депутат Верховного Совета по 41-му избирательному округу «Краснодонский»

Осень венчает год, наступает время подводить первые итоги деятельности за 2017-й. В этом году удалось решить немало инфраструктурных проблем, касающихся жизни как отдельных избирателей, так и всего микрорайона.

Собственными силами восстановлены участки тротуаров по адресам: ул. Текстильщиков, 28, 40А, ул. Комарова, 23. В сотрудничестве с различными службами государственной администрации г. Тирасполя и г.Днестровска, а также специалистами столичного дорожно-ремонтно-строительного управления (ТДРСУ) восстановлен участок дороги в районе жилых домов по ул. Комарова, 7 и 15. Построен новый тротуар на аварийно-опасном участке дороги вдоль домов 5 и 7 по ул. Комарова. На необходимость решения этой застарелой проблемы избиратели, жители прилегающих к нему домов неоднократно обращали внимание депутата и его помощников в ходе проводимых встреч. На этом же участке следования детей в среднюю школу №10 полностью заменены разрушенные лестничные марши. Теперь ученики, идущие на занятия, будут в большей безопасности.

Повседневные проблемы жителей удается решать при взаимодействии депутатов различных уровней. Так, в сотрудничестве с депутатом Тираспольского городского Совета Иваном Дамаскиным в районе рынка «Колкотовый» построен пандус для инвалидов-колясочников. При этом им активно пользуются и другие жители: родители с детскими колясками, пожилые люди, которым трудно подниматься по лестнице, и др.

Начаты также работы по обу-стройству нового сквера «Светлый» в микрорайоне Текстильщиков: прилегающая территория очищена от мусора, кустарника, порослей. Для выравнивания местности дополнительно привезены сотни тонн грунта. В дальнейшем предстоит провести работы по планировке будущих тротуаров и зон отдыха.

В рамках взаимодействия с депутатом Тираспольского городского Совета Александром Стажиловым удалось добиться решения многолетней проблемы, с которой долгое время сталкивались сотни работников ЗАО «Тиротекс», а также студенты двух учебных заведений, расположенных в проезде Магистральном: отремонтирован большой участок тротуара от путепровода на ул. Краснодонской к пр. Магистральному. Ранее, при прежнем руководстве госадминистрацией Тирасполя, неоднократные обращения депутата, жителей близлежащих домов и работников ЗАО «Тиротекс» с просьбой восстановить тротуарное покрытие игнорировались.

Получила дальнейшее развитие реализация депутатской программы по обеспечению всех дворов избирательного округа детскими площадками. В этом году новые комплекты детских площадок получили жители домов №№52, 70 по ул. Краснодонской.

После того, как два года назад по просьбе двух семей, в которых проживают инвалиды-колясочники, в многоквартирном доме внутри подъезда был установлен первый откидной металлический пандус, от других жителей микрорайона начали поступать подобные обращения. Ранее откидные пандусы были установлены по ул. Краснодонской, 64, 70, 84. В этом году его установили в доме №72 по ул. Краснодонской.

Стало уже традиционным проведение в избирательном округе общественных, культурно-массовых, спортивных мероприятий. Причем не первый год. В их числе – поздравление сотрудников школ и детских садов с праздниками 8 Марта, Днем учителя и работника дошкольных образовательных учреждений, Новым годом.

По итогам учебного года прошло награждение денежными премиями лучших учеников средних школ №№5 и 10. Особый почет – ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, вдовам участников боевых действий, членам первичных организаций совета ветеранов, проживающим в избирательном округе «Краснодонский». Всех их мы чествуем в канун Дня Победы. В этом же ряду поздравление юбиляров – заслуженных людей округа.

Вне нашего внимания не остается подрастающее поколение. Для маленьких и юных организовывают большие праздники, посвященные Дню защиты детей. Местами их проведения являются стадион «Текстильщик» и сквер «Юбилейный».

Большое внимание уделяется спорту и пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи. Так, в 2015 г. была построена специализированная спортивная площадка для занятий Workout на стадионе «Текстильщик». Уже на следующий год такого же типа площадка появилась на школьном стадионе МОУ «ТСШ №5».

А в начале сентября текущего года на ней впервые в избирательном округе и во всей республике был проведен открытый турнир по Workout, подтягиванию и отжиманию на брусьях. Турнир получился зрелищным, собрал десятки участников и сотни зрителей. Призеры соревнований были награждены медалями, грамотами и денежными премиями. По многочисленным просьбам принято решение сделать этот турнир традиционным.

За последние годы график приема граждан по личным вопросам не претерпел изменений. Прием проходит два раза в месяц. Во вторую пятницу месяца я жду избирателей по ул. Текстильщиков, 38 (1-е общежитие) с 16.00 до 18.00; в четвертую пятницу месяца – в МОУ «ТСШ №5», также с 16.00 до 18.00.