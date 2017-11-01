Парламентские хроники

Верховный Совет внес изменения в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с ними счета в банках могут открываться без присутствия клиента или доверенного лица. Но это только в том случае, если у него уже открыт счет в уполномоченном кредитном учреждении.

Банк вправе сам открывать счета своих клиентов, используя копии документов, которые они лично предъявляли в кредитное учреждение ранее.

В ходе рабочего совещания под эгидой парламентского комитета по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике рассматривалась возможность открытия в Слободзее корреспондентского пункта ПГТРК. С этой инициативой выступил депутат Верховного Совета по избирательному округу №28 «Слободзейский» Павел Шинкарюк. Корпункт необходим для более полного освещения общественно-политических и социально-экономических событий, происходящих в самом южном районе Приднестровья.

Уже сейчас принято решение о выделении трех штатных единиц корпункта: корреспондент, телеоператор и монтажер. Рабочие места будут оборудованы средствами связи и высокоскоростным Интернетом. Парламентарий Павел Шинкарюк в рамках рассмотрения проекта бюджета на будущий год намерен выйти с законодательной инициативой о выделении на техническое обеспечение функционирования корпункта бюджетных средств.

Александр ЗАВЕЛЯ.