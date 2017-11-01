Акцент – на перспективах

20 ноября в Кишиневе прошла рабочая встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Георгия Бэлана.

Общение состоялось в конференц-зале кишиневского аэропорта накануне вылета главы МИД ПМР в рабочую командировку в столицу Российской Федерации. Основное внимание в ходе встречи было уделено текущему состоянию диалога на уровне экспертных (рабочих) групп сторон с акцентом на перспективы достижения конкретных практических договоренностей по ряду вопросов, в том числе отраженных в «Берлинском протоколе».

В частности, состоялся обмен мнениями о путях урегулирования проблем в области железнодорожного и автомобильного транспорта, образования, связи, а также сельского хозяйства. В ходе общения собеседники также затронули ряд аспектов предстоящего заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2». Напомним, оно пройдёт в Вене 27-28 ноября.