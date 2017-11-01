С новосельем!

У студентов и преподавателей Рыбницкого филиала ПГУ новоселье – открылся новый корпус их вуза. Это произошло в год двадцатипятилетия филиала, что ещё раз подтверждает динамичное развитие самого популярного вуза республики.

Здание красивое, стильное, и по форме, и по цвету отвечающее нашим представлениям об образовательно-научном учреждении. А венчает фронтон изящная композиция-вензель – ПГУ.

В здании разместились две кафедры – автоматизации технологических процессов и общенаучных дисциплин. Именно в новом корпусе будут готовить инженеров, экономистов и педагогов, а также работников культуры и искусства. Здесь же разместилась Малая академия гимназистов – совместный проект гимназии и университета. К настоящему времени в корпусе действуют 6 аудиторий, компьютерные классы, мультимедийная система.

Студентов и преподавателей Рыбницкого филиала поздравил депутат Верховного Совета Андрей Сафонов, который пожелал студентам стать высокопрофессиональными специалистами, чьи знания и навыки помогут им найти свое место в жизни.

Со словами приветствия обратился и глава Рыбницкой администрации Вячеслав Фролов, поздравив с открытием нового корпуса храма науки. Глава пожелал профессорско-преподавательскому составу университета успехов, благополучия, чтобы современные качественные знания после окончания вуза направить на развитие Рыбницы и родного Приднестровья.

Директор Рыбницкого филиала ПГУ профессор Игорь Павлинов выразил благодарность всем, кто был причастен к реконструкции учебного корпуса, – рыбницким предпринимателям, работникам хозгруппы филиала, строителям, а также сотрудникам Людмиле Тягульской и Евгению Глушкову. Здание строилось пять лет.

В настоящее время в Рыбницком филиале обучается более 700 студентов: 400 – заочной формы обучения и 300 – дневной. Кроме этого, здесь действуют система дополнительного образования и курсы повышения квалификации.

С нового года в новом корпусе планируется открыть и научные лаборатории, чтобы филиал стал настоящим научным и образовательным центром.

Архимандрит Виктор совершил чин освящения нового корпуса.

Дина Листюгина.