Поменяй сигарету на конфету!

В столице прошла антитабачная акция, которую организовали движение «Молодежное Обновление» и волонтерская организация «Поможем вместе».

Мероприятие было приурочено к Международному дню отказа от курения. Молодежь на улицах города предлагала курильщикам обменять сигарету на конфету, вручала им листовки с информацией о вреде курения, призывала отказаться от курения навсегда или хотя бы на один день. Люди реагировали по-разному, но большинство соглашалось на обмен. Кое-кто менял на конфету целую пачку сигарет. Курильщики знают о вреде курения и сожалеют о том, что когда-то взяли в руки первую сигарету, но все-таки продолжают курить, нанося ущерб себе, здоровью окружающих и семейному бюджету. Акция – еще одно напоминание о том, что бросить курить в силах каждый, нужно только очень захотеть.