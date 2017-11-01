Дорогой подарок

На празднике Архистратига Михаила жители Катериновки получили в подарок обновленный фельдшерско-акушерский пункт.

В рамках проекта агентства регионального развития Приднестровья «Развитие сообществ сельской местности Приднестровья» и при содействии местного сообщества здесь заменили окна и двери, смонтировали систему водоснабжения (ранее отсутствие воды было главной проблемой), провели ремонт кабинетов и придали им более эстетичный вид.

По общему мнению, учитывая то, что 17 лет назад ФАП был подключен к централизованной системе отопления, созданные здесь на сегодняшний день условия поспособствуют более качественному медицинскому обслуживанию местного населения. При ФАПе, который был введен в эксплуатацию в восьмидесятых годах прошлого века, действуют 4 кабинета – педиатра, акушера, фельдшера и процедурный. В день обслуживают до 20 человек. Два раза в неделю здесь проводят прием врачи центральной районной больницы. В эти дни число посетителей возрастает до 50 человек. Напомним, что проект охватывает два села Каменского района: не так давно в его рамках в Хрустовой был открыт новый рынок.

Л. МАЛЮТА,

с. Катериновка.