Вопрос – ответ

Жители улицы Фурманова, г. Тирасполь:

– Когда, наконец, у нас на улице отремонтируют тротуар? Ходим по проезжей части в дождливую погоду (а наша улица по движению автотранспорта активная), тем самым подвергая опасности свои жизни. Третий год госадминистрация обещает благоустроить ее и каждый раз переносит на будущее. Окажите, пожалуйста, содействие в ускорении решения нашего вопроса.

Министр промышленности и регионального развития Николай ГЛИГА:

– По информации госадминистрации г. Тирасполя, выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Фурманова было включено в программу дорожных работ по городу на 2017 год, но, к сожалению, на сессии горсовета народных депутатов данный объект был исключен. Объект будет повторно включен в проект программы на 2018 год, который окончательно будет рассмотрен на сессии горсовета.

Семья Гораш, с. Глиное Слободзейского района:

– У нас в селе освещаются считанные улицы, на остальных (Сенько, Кирова, Чапаева и многих других) – темень, ночью страшно выйти из дома. Надеемся, что и на них загорятся фонари. Скажите, когда?

Министр промышленности и регионального развития Николай ГЛИГА:

– Во исполнение Распоряжения Правительства республики от 7 августа 2017 года №655р «О создании рабочей группы по развитию и благоустройству сел (поселков) Приднестровской Молдавской Республики» нашим министерством был определен механизм по разработке порядка проведения мероприятий, направленных на развитие сетей уличного освещения по заявкам государственных администраций населенных пунктов. ГУП «Единые распределительные электрические сети» представляет схемы (проекты), спецификации, заключает договор на выполнение работ с местными органами власти. «ЕРЭС» смогут выполнить эти работы за счет инвестиционной программы предприятия с предоставлением материалов местными органами власти. Для подготовки соответствующей заявки вам необходимо обратиться в госадминистрацию села.