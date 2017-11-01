Процветай, любимый город мой!

В день престольного праздника в храме, который носит имя покровителя города Архистратига Михаила, была совершена праздничная литургия, на которой присутствовали представители руководства города и гости Рыбницы, а также сотни рыбницких прихожан.

Ровно в 11 часов на центральной площади города состоялось торжественное поднятие флагов Приднестровья и Рыбницы.

На площади были развернуты ярмарочные подворья и выставка достижений народного хозяйства ПМР, где свою продукцию представили не только предприятия Рыбницы и Рыбницкого района, но всего Приднестровья. Виноделы Приднестровья приняли участие в конкурсе «Дулче винул»), а пчеловоды – в конкурсе «Золотые соты». Выставку посетили глава Рыбницкой госадминистрации Вячеслав Фролов, гости из города-побратима Дмитрова и других населенных пунктов Приднестровья.

Впервые свою богатую и интересную экспозицию представил Рыбницкий политехнический техникум. Выпечка, кулинарные изделия, горячие напитки. Тут же студентами проводился мастер-класс по карвингу (резьба по овощам) и росписи имбирных пряников.

В городском Дворце культуры состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие Председатель Правительства Александр Мартынов, депутаты Верховного Совета, представители города-побратима Дмитрова и федерального агентства «Россотрудничество», а также главы госадминистраций всех городов Приднестровья.

В адрес жителей северной столицы Приднестровья прозвучало много теплых поздравлений и добрых пожеланий – от Президента, гостей из России и глав госадминистраций.

Группе рыбничан за добросовестный труд и активную общественную деятельность были вручены государственные награды. Дипломы лауреатов конкурса «Трудом заслуженный почет» получили и победители в различных номинациях.

Но больше всего праздник запомнится Ирине Бордужа, Дмитрию и Евгению Качан и Татьяне Сабатовской, которым были вручены ключи от собственных однокомнатных квартир.

Праздничный концерт «Прекрасней города на всей планете нет» стал подарком для всех присутствующих на вечере.

Завершился день концертом на площади и праздничным салютом.

Город начал новый отсчет времени в юбилейный 390-й год.

Дина Листюгина, г. Рыбница.