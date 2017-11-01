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Процветай, любимый город мой!

В день престольного праздника в храме, который носит имя покровителя города Архистратига   Михаила, была совершена праздничная литургия, на которой присутствовали представители руководства города и гости Рыбницы, а также сотни рыбницких прихожан.

Ровно в 11 часов на центральной площади города состоялось торжественное поднятие флагов  Приднестровья и Рыбницы.

На площади  были развернуты ярмарочные подворья и выставка достижений народного хозяйства ПМР, где свою продукцию представили не только предприятия Рыбницы и Рыбницкого района, но всего  Приднестровья.  Виноделы Приднестровья приняли участие в конкурсе «Дулче винул»), а пчеловоды – в конкурсе «Золотые соты».  Выставку посетили глава Рыбницкой госадминистрации Вячеслав Фролов,  гости из города-побратима Дмитрова и других населенных пунктов Приднестровья.

Впервые свою богатую и интересную экспозицию представил Рыбницкий политехнический техникум.  Выпечка, кулинарные изделия, горячие напитки. Тут же студентами проводился мастер-класс по карвингу (резьба по овощам) и росписи имбирных пряников.

В городском Дворце культуры состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие Председатель Правительства Александр Мартынов, депутаты Верховного Совета, представители города-побратима  Дмитрова и федерального агентства «Россотрудничество», а также главы госадминистраций всех городов Приднестровья.

В адрес жителей северной столицы Приднестровья прозвучало много теплых поздравлений и добрых пожеланий – от Президента,  гостей из России и глав госадминистраций.

Группе рыбничан   за добросовестный труд и активную общественную деятельность были вручены государственные награды. Дипломы лауреатов конкурса «Трудом заслуженный почет»  получили и победители в различных номинациях.

Но больше всего праздник запомнится Ирине Бордужа, Дмитрию и Евгению Качан и Татьяне Сабатовской, которым были вручены ключи от собственных однокомнатных квартир.

Праздничный концерт «Прекрасней города на всей планете нет» стал подарком для всех присутствующих на вечере.

Завершился день концертом на площади и праздничным салютом.

Город  начал новый отсчет времени в юбилейный 390-й год.

Дина Листюгина, г. Рыбница.