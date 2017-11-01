В центре внимания депутатов

В последнее время в Совете народных депутатов Каменского района и города Каменки стало традицией основные вопросы, которые выносятся на сессии, обсуждать сначала в постоянных комиссиях Совета.

Это делается для того, чтобы выработать стратегию их решения и выйти с конкретными предложениями. И на этот раз в преддверии сессии Совета народных депутатов по инициативе постоянной комиссии совета по вопросам сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, природопользования и охраны окружающей среды состоялся круглый стол на тему «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района как основы продовольственного обеспечения и экономического развития Каменского района и города Каменки». Открывая заседание, председатель вышеназванной комиссии Олег Бурлака отметил, что главная цель встречи – обозначить существующие в отрасли острые проблемы и выработать стратегию их решения, чтобы на сессию выйти с конкретными предложениями.

Информацию о сегодняшнем состоянии дел в отрасли представил начальник ГУ «Управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Каменского района» Александр Шпак.

Александр Антонович отметил, что на данный момент в сельскохозяйственной отрасли района действуют 15 юридических лиц и 213 крестьянских (фермерских) хозяйств. В нынешнем году в районе выращено 36 208 тонн зерновых и зернобобовых культур (средняя урожайность – 45 ц/га), 20 057 тонн подсолнечника (24 ц/га). Это лучшие показатели в республике. Выращен неплохой урожай рапса, кукурузы на зерно, винограда, овощей и фруктов. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве зерновых составляет 15%, подсолнечника – 16%, кукурузы на зерно – около 38%, овощей – 37%, фруктов – 83%.

Хуже обстоят дела в животноводстве. Им в районе занимаются только три юридических лица (колхоз «Путь Ленина», ООО «Калина», ООО «Випекс») и несколько крестьянских (фермерских) хозяйств. Из года в год поголовье крупного рогатого скота, свиньей и птицы уменьшается.

Как отметили позже те, кто занимается непосредственно птицеводством и животноводством, причин этому несколько. Главные из них – отсутствие рынков сбыта готовой продукции, пастбищ и свободной земли, на которой можно было бы выращивать корм для животных и птицы. Отдельные предприниматели отметили, что они в течение многих лет не могут расширить земельные участки, так как в районе нет свободной земли. И это притом, что часть ранее распределенной земли не всегда используется эффективно.

Участники мероприятия говорили о целесообразности организации семинаров на базе ООО «Каменский колос», которое на сегодняшний день располагает современной материально-технической базой и грамотными специалистами. Речь шла также о подготовке специалистов для сельского хозяйства и их закреплении на селе, об использовании лесополос… Особую озабоченность председатели Советов – главы администраций сел выразили в связи с организацией на данном этапе работы землеустроителей, а также необходимостью возвращения в компетенцию сельских администраций вопроса, связанного с выделением населению земельных участков.

Директор политехнического техникума Наталья Михайловская сообщила, что по окончании текущего учебного года техникум выпустит хорошо подготовленных трактористов, а с 1 сентября 2018 года в учебном заведении будет открыта новая специальность – «Земельно-имущественные отношения». Она подчеркнула, что коллектив техникума открыт для диалога с руководителями сельскохозяйственных предприятий в плане подготовки необходимых им специалистов.

Агриппина ЛУКАШ.

г. Каменка.