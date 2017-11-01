Совместная работа – хороший результат!

Прогнозы о том, что в ближайшее время люди перестанут читать газеты и будут отдавать предпочтение лишь телевизионным новостям, переносятся на неопределенный срок.

С 13 по 22 ноября ГУП «Почта Приднестровья» провело льготную подписную декаду, которая завершилась уже ставшей традиционной акцией – День подписчика. Ведущий специалист отдела эксплуатации и почтовой связи учреждения Лидия Мазуренко сообщила, что жители республики приняли активное участие в данной подписной кампании: «Результаты не могут не радовать. В течение 10 дней многие организации и частные лица воспользовались возможностью оформить льготную подписку на главные республиканские печатные издания – газеты «Приднестровье», «Адевэрул нистрян», «Гомин». По-прежнему лидирует субботний выпуск газеты «Приднестровье», поскольку в нём содержатся основная информация о политической, экономической и культурной жизни республики за неделю, а также полезные советы, программа телепередач. Хочется отметить, что в числе постоянных подписчиков не только люди преклонного возраста, но и молодежь».

В этом году в День подписчика жителей республики ждал приятный сюрприз: редакции печатных изданий предоставили скидки от каталожных цен, а «Почта Приднестровья», в свою очередь, скидки на тарифы – в совокупности конечная цена вышла достаточно привлекательной. Причем оформить подписку можно было в любом отделении связи республики.

А вот встретиться и пообщаться с представителями газет все желающие смогли в столице в центральном отделении связи. Редактор отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» Елена Лозинская подчеркнула, что День подписчика и льготная подписная декада из года в год доказывают свою целесообразность: «Наша организация будет стараться и впредь проводить подобные мероприятия, от которых, конечно, ждём повышения тиража и новых читателей». Кстати, все, кто подписался в этот день на главные республиканские издания, могли принять участие в беспроигрышной лотерее и получить подарок.

В числе первых клиентов – библиотекарь Тираспольского колледжа бизнеса и сервиса Мария Еремеева, которая ежегодно оформляет подписку на приднестровские издания для организации образования. Она рассказала, что газеты востребованы как преподавателями, так и студентами. Мария и сама постоянный читатель периодики, и в качестве пожеланий высказалась об увеличении количества авторских материалов с личным отношением к тому или иному событию.

Активно подписываются приднестровцы на российские и молдавские газеты. Постоянные участники Дня подписчика – газеты «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в Молдове. Их представители рассказали, что каждый год с удовольствием приезжают в Приднестровье, чтобы пообщаться с читателями, предоставить льготную подписку, а также поблагодарить постоянных подписчиков. Например, в этом году «Комсомольская правда» среди подписчиков разыграет путёвку в санаторий «Стругураш». Пиар-менеджер газеты Алла Бабук отметила, что их печатное издание проводит различные конкурсы, в которых приднестровцы принимают активное участие и становятся получателями главных призов.

Ирина Круглова.