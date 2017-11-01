Финальная презентация – в декабре

Председатель Правительства Александр Мартынов встретился с представителями немецкой консалтинговой компании «Berlin Economics» во главе с менеджером проекта Йоргом Редеке.

В начале диалога Александр Мартынов рассказал о текущей работе Правительства. В частности, он проинформировал о том, что подходит к завершению разработка стратегии бюджетной и налоговой политики на 2018 год. В этой связи результаты работы немецкой компании в части бюджетной политики значимы, считает премьер.

В документе будут отражены основные макроэкономические параметры. Как обозначил Александр Мартынов, бюджетно-налоговая стратегия предполагает, что дефицит бюджета будет снижаться путем уменьшения государственных расходов в совокупности с увеличением налоговых поступлений за счет роста экономики на 6-7% в год.

В свою очередь, информирует пресс-служба Правительства, Йорг Редеке сообщил, что сейчас «Berlin Economics» занимается фискальным анализом, который включает в себя обзоры расходной, доходной частей бюджета и его дефицит.

Помимо этого, компания подготовит прогноз бюджета республики на среднесрочную перспективу и рекомендации на ближайшие 3-5 лет.

Совместную работу с приднестровским государством в «Berlin Economics» видят по линии таможенной реформы. Как подчеркнул немецкий специалист, эта тема актуальна в части предпринятых Правительством мер по уменьшению административных барьеров, а также снижению импортных налоговых ставок на товары ЕС.

Также Йорг Редеке ознакомил участников встречи с анализом пенсионной системы ПМР. Документ подробно изучат в министерстве по социальной защите и труду. Еще одно направление, по которому начали работу эксперты компании, – расходы на государственное управление.

Итоговый отчет «Berlin Economics» представит в первой половине декабря. По предложению Александра Мартынова, к финальной презентации необходимо привлечь парламентариев и общественность республики.