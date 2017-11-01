Парламентские хроники

Депутат Верховного Совета Игорь Буга принял участие в четвертом международном слете воинов-интернационалистов. Он возглавляет Приднестровскую ассоциацию ветеранов войны в Афганистане. Двухдневный форум, прошедший под девизом «Ветераны войн и вооруженных конфликтов за мир, добрососедство и достойное качество жизни», собрал людей, в разные годы выполнявших интернациональный долг в различных точках земного шара. Делегации в Москву направили страны постсоветского пространства, а также дальнего зарубежья. Всего несколько сотен участников из двадцати государств. В числе организаторов слета – Международный союз общественных объединений «Общественный комитет ветеранов войн», комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств – участников СНГ, Общероссийская общественная организация «Ветераны боевых действий России» и Московское объединение локальных войн и военных конфликтов.

Слет начался с традиционного возложения венков к памятнику воину-интернационалисту на Поклонной горе. Как отметил Игорь Буга, для участников международного слета главным было братское общение. Они обсудили новые формы и методы патриотического воспитания молодого поколения, осудили национализм и терроризм. По итогам работы слета его участники направили обращение к главам государств и правительств СНГ. Главным посылом принятого документа является готовность ветеранов способствовать сохранению мира.

Парламентарии от Рыбницкого района Валентин Матвейчук и Василий Куницкий стали участниками ежегодной акции «Дерево – душа героя». Она прошла в северной столице Приднестровья. На Мемориале павших защитников Приднестровья было высажено 40 саженцев березы. Это дань памяти рыбничанам, в 92-м сложившим головы в борьбе за свободу и независимость ПМР. Ее почтили также минутой молчания.

Главное, на чем сосредоточат внимание депутаты в декабре, – рассмотрение и принятие проекта закона «О республиканском бюджете на 2018 год». Определено, что ближайшие пленарные заседания в последний месяц года пройдут 6 и 13 декабря. В повестке дня заседаний парламентских комитетов главным, безусловно, является бюджет-2018. На этой неделе будут проведены заседания шести из восьми комитетов. Народным избранникам важно принять основной финансовый документ до 20 декабря, чтобы у местных органов представительной власти было время для принятия собственных бюджетов. В рамках рассмотрения проекта бюджета на будущий год законодатели тесно контактируют с представителями Правительства. Одним из основных моментов бюджетного законопроекта является формирование государственной программы капитальных вложений. Для ее реализации планируется создать специальный фонд в размере 186 млн рублей. Деньги будут расходоваться на ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры. Их перечень уже составлен Правительством совместно с местными органами исполнительной власти.

Депутатский корпус намерен чаще практиковать проведение в рамках пленарных заседаний «Информационного часа» Правительства. Тем самым есть намерение повысить уровень взаимодействия и открытости деятельности как законодателей, так и ответственных чиновников исполнительных органов власти, как республиканских, так и местных. Не исключено, что одним из первых вопросов для совместной дискуссии будет избрана практика реализации принятых народными избранниками в сентябре текущего года изменений в Закон «О питьевом водоснабжении в ПМР». Общим местом стали уже рассуждения о том, что «законы у нас хорошие, страдает их исполнение». Почему так происходит, и попытаются выяснить законодатели, ратующие за большую информационную открытость.

Александр ЗАВЕЛЯ.