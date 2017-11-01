Хлеб подорожает. НО НЕНАМНОГО

С 1 декабря в республике ненамного поднимутся цены на хлебобулочные изделия. В среднем повышение составит 3%, или от 10 до 15 копеек. По сути, цены вернутся к уровню прошлого года.

Если говорить о конкретных видах продукции, то, например, булка «Славянская», производимая Тираспольским и Бендерским хлебокомбинатами, с декабря будет стоить 3 рубля 90 копеек. Булка «Столовая» из муки первого и второго сортов вырастет в цене до 3 рублей 60 копеек. Стоимость батона «Фирменный» от Тираспольского хлебокомбината составит 2 рубля 85 копеек.

Хлеб является социально значимым товаром, и предельный уровень цен на него в нашей республике ежегодно устанавливается государством. Новые цены будут действовать с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года.

Как отметил на совещании в министерстве экономического развития министр Сергей Оболоник, они стали результатом компромиссного решения, выработанного вместе с производителями хлебобулочных изделий. Производители первоначально предлагали повысить стоимость батонов и булок на 20-50 копеек. В итоге, по словам Сергея Оболоника, были приняты такие цифры: хлеб из муки первого сорта и смеси муки первого и второго сортов подорожает на 10 копеек, а из муки высшего сорта – на 15 копеек.

Одна из основных причин этого небольшого роста – повышение цен на пшеницу и рожь. «Цены на зерно показали весьма существенный рост – с 1500 до 1900 рублей за тонну. Увеличилась стоимость, в том числе, удобрений и горюче-смазочных материалов», – пояснил министр экономического развития. По его словам, в прошлом году мука была дешевле, и по той причине, что в республике собрали большой урожай, и цены на зерно были ниже.

Сергей Гришин.