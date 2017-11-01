Есть ли у Приднестровья право на международное признание?

Этому вопросу был посвящён круглый стол, состоявшийся в Москве в здании Федеральной палаты адвокатов. Он так и назывался: «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровской Молдавской Республики».

Возглавлявший принявшую участие в круглом столе приднестровскую делегацию Вадим Красносельский уже не первый раз поднимает эту тему в своих публичных выступлениях за рубежом. Например, ей была целиком посвящена летняя лекция Президента в Оксфордском клубе. Выступая на круглом столе в Москве, глава государства вновь обозначил основные тезисы, исходя из которых Приднестровье должно быть признано мировым сообществом. Особое внимание руководитель нашего государства заострил на том, что Молдова ещё 23 июня 1990 года сама отказалась от территорий, вошедших в созданную 2 сентября того же года ПМССР. В тот день Верховный Совет ССР Молдова (так тогда называлась ещё номинально советская Молдавия. – Прим.) принял два решения – о выходе из состава Советского Союза и о признании незаконным создание в 1940 году МССР. Та же, как известно, была создана из частей Бессарабии и МАССР.

«Что оставалось делать нам, приднестровцам? 2 сентября 1990 года, основываясь исключительно на воле народа, путем референдума приднестровцы высказались за создание ПМССР. Это было принципиально: если Молдова вышла из состава МССР, то мы были правопреемниками этого территориального образования и оставались в составе СССР еще полтора года», – сказал по этому поводу Президент Приднестровья.

Также Вадим Красносельский напомнил, что даже после войны 1992 года Приднестровье было не против построения общего государства с Молдовой. В 1993-м оно откликнулось на инициативу ОБСЕ о построении федерации. Кишинёв эту идею проигнорировал. Так же, как потом он в 2001 году сломал работу комиссии по разработке совместной Конституции, а двумя годами позднее молдавский президент Владимир Воронин в последний момент отказался поставить свою подпись под Меморандумом Козака, которым предполагалось создание асимметричной федерации. Таким образом, как подчеркнул Президент ПМР, нас подтолкнули к референдуму о независимости.

«Мы, приднестровцы, постоянно искали совместные формы проживания с Молдовой, но нас не слышали, нас игнорировали, нам ничего не хотели давать. Нас хотели превратить в резервацию, а вот этого уже не хотели мы, – напомнил Вадим Красносельский. – Так получилось, что все посредники и участники переговорного процесса фактически заставили нас быть независимыми. И референдум 2006 года является тому подтверждением. 16 лет приднестровский народ хотел найти форму совместного проживания, терпел, надеялся, но далее тянуть было нельзя. Итоги референдума, на котором народ единогласно высказался за независимость Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации, – главное для нашего государства».

К слову, среди участников круглого стола было немало людей, которые не понаслышке знают о приднестровских реалиях. Это и живущий ныне в Москве бывший Председатель Верховного Совета ПМР Григорий Маракуца, и работавший на выборах в нашей республике президент Конгресса национальных объединений России Владимир Хомерики, и достаточно часто посещавший Приднестровье ректор Международной славянской академии Сергей Бабурин, и недавно побывавший у нас известный израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин.

Также в работе круглого стола принял участие председатель комиссии по безопасности, общественной дипломатии и общественному контролю совета по делам национальностей правительства Москвы Фёдор Драгой, а вёл заседание президент коллегии адвокатов Москвы Тарас Шамба. Представительной была и приднестровская делегация. Кроме главы государства в неё вошли вице-спикер парламента Галина Антюфеева, советник Президента по вопросам внешней политики Руслан Слободенюк и министр иностранных дел Виталий Игнатьев.

К этому круглому столу группой экспертов в области международного права было подготовлено консультативное заключение на предмет оснований для дипломатического признания Приднестровья. Во время заседания форума этот документ зачитал президент Российской академии адвокатуры и нотариата Геннадий Черемных. Заключение экспертов, которых глава МИД ПМР в выступлении на круглом столе назвал «членами клуба юристов – друзей Приднестровья», легло в основу итоговой резолюции форума. В свою очередь Виталий Игнатьев представил на нём изданную под эгидой приднестровского внешнеполитического ведомства на русском и английском языках книгу «Приднестровье: правовые основы независимости». Презентуя этот труд, глава дипломатической службы нашей республики подчеркнул, что образование новых государств – процесс объективный. «Современные глобальные тенденции, связанные с появлением новых государств, показывают, что изменения очертаний на карте мира – процесс объективный», – сказал на сей счёт Виталий Игнатьев, заметив при этом, что за последние три десятилетия в мире появилось более тридцати новых государств. Период дипломатической непризнанности государств глава МИД ПМР назвал «объективным фактором в мировой истории», заявив, что «настало время перейти к этапу признания Приднестровья».

Что же касается итоговой резолюции круглого стола, то в ней, в частности, было сказано: «Пройдя за годы независимости все этапы становления государственности, Приднестровская Молдавская Республика достигла полного самоуправления и обладает как всеми признанными в международном праве основными атрибутами государственности, так и государственным суверенитетом и независимостью государственной власти от всякой иной власти внутри страны и вне её, выраженной в её исключительном, монопольном праве и способности самостоятельно и свободно решать все проблемы государственного устройства и управления». По мнению участников круглого стола, международно-правовое признание ПМР будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности на Юго-Востоке Европы.

Этот документ будет направлен в Администрацию Президента РФ, обе палаты Федерального законодательного собрания России, российское Правительство, во внешнеполитические ведомства России, Украины и Молдовы, а также в ООН. Комментируя в интервью пресс-службе Президента ПМР итоги круглого стола, Вадим Красносельский подчеркнул: «Очень важно, чтобы принятый сегодня документ не лег под сукно, в долгий ящик, а был направлен в соответствующие инстанции, чтобы многие ознакомились с мнением российских адвокатов, журналистов, публицистов, политиков, чтобы узнали об отношении к вопросу международного признания Приднестровья. Абсолютно правильно сказал публицист Авигдор Эскин: может быть, многие чего-то хотят, но есть ли у них на это право – моральное, международное, историческое? Приднестровье – тот случай, когда это право есть».

Что же касается нынешнего статуса Приднестровья как непризнанного государства, то Президент заметил: «Да, мы на сегодняшний день непризнанное государство. Но мы – независимое государство, а это главная ценность. Признание – вопрос технического характера. Но без независимости, без институтов власти его не будет. И когда мне говорят: «Вы же не признаны – разве это правильно?», я в ответ спрашиваю о том, какая ценность от признанных государств, которые ввязались в военную авантюру, на территории которых убивают мирных людей? Где человеку хочется жить? В непризнанном Приднестровье, но при этом в мире, либо в признанном, где идет война. Конечно, в непризнанном Приднестровье. Потому что главное – это мир».

Напомним, что недавно в приднестровских СМИ было опубликовано сообщение о том, что в аппарате Генерального секретаря ООН было получено завизированное Верховным Советом ПМР послание Вадима Красносельского с просьбой предоставления по примеру Палестинской автономии статуса наблюдателя при этой организации. Теперь же, как было сказано выше, туда же направлена резолюция нынешнего круглого стола, в которой видные эксперты в области международного права заявляют, что Приднестровье имеет все основания для дипломатического признания.

Александр Никитин.