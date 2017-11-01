Праздник тех, кто молод сердцем

В республике завершилась Декада молодежи и студентов.

Ее окончанию посвятили большой концерт в столичном ДДЮТ. Одна из лучших команд КВН ПГУ «Логики. NET» порадовала зрителей оригинальными шутками, игровыми и музыкальными номерами.

В культурно-просветительском центре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в рамках завершения прошел гала-концерт студенческого творчества «Признание». Более 150 участников представили свои номера на суд жюри, в числе которых были и делегаты Международного фестиваля в Сочи.

На протяжении десяти дней студенты активно участвовали в спортивных и культурных мероприятиях, конференциях, различных проектах и акциях.

В ходе декады в республике прошли торжественные линейки в школах, единый день самоуправления, фотоконкурс «Молодость без границ», турниры, посвященные здоровому образу жизни, и многое другое.