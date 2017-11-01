Гуляли всем селом!

Издревле в селе Плоть в мире и согласии жили бок о бок молдаване, украинцы, русские, болгары, евреи, поляки, цыгане.

Несмотря на то, что село считалось молдавским, до сих пор сохранились исторические названия его четырех частей: «Слобозея» (где жили в основном украинцы), «Болгары» (где жили болгары), «Русацкая магала» (здесь осели русские) и молдавская сторона. Спустя столетия, а селу исполнился 281 год, обычаи народов, населявших его, переплелись воедино. Смешение национальных культур чувствуется в различных сферах. Так, молдавским свадьбам придали особый колорит и украинские обычаи. В кухне также нашло отражение сплетение культур. На праздничном столе в селе Плоть можно встретить не только молдавские голубцы (сармале), но и украинское сало и ветчину, русские пельмени и блины. Поэтому храмовый праздник было решено провести в форме трех подворий: русского, украинского и молдавского.

Собралось все село, от мала до велика. И началось веселье – музыка, танцы, конкурсы и спортивные состязания.

В конкурсе «Представление подворья» участники зазывали к нему, пели народные песни, плясали, загадывали загадки, а когда дошла очередь до молдавского подворья, предложили станцевать молдавскую хору. И все желающие, взявшись за руки, растянули хору.

Оказывается, что всем известный и любимый большинством салат «Оливье» – блюдо русской национальной кухни. Также участникам была интересна и история такого традиционного молдавского блюда, как мамалыга, которое можно применять и в народной медицине, в виде компрессов и ингаляций.

Вторая часть мероприятия состояла из игр и забав для всех желающих. Но самыми интересными состязаниями были конкурсы для силачей и борьба. В армрестлинге главный приз – живой петух – достался жителю села Руслану Остапову, а живой баран в честной борьбе выиграл Андрей Барбулат. Он стал в этом году самым сильным жителем села.

Приятной неожиданностью для селян стало бесплатное угощение – как и принято у добрых хозяев. Каждый мог подойти к любому подворью и угоститься пирожками, мамалыгой, колбасой, голубцами, пельменями, блинами. А для гурманов местные кулинары приготовили старинное блюдо – коржи с маком.

Все веселились, танцевали, угощались блюдами национальной кухни народов, живущих в селе. Вот уж поистине люди правду говорят: в дружбе со всеми народами – наше счастье!

Дина Листюгина.