Семейное дело Поповых

Найти хорошую, высокооплачиваемую работу непросто, а отыскать ее в отдаленном от столицы селе еще сложнее. Поэтому люди ищут различные пути выхода из сложившейся ситуации: кому-то удается трудоустроиться на месте, кому-то – в ближайшем городе, а некоторые создают свое дело, обеспечивая работой не только себя, но и других.

Открыла свой бизнес и семья Поповых из села Глиное Слободзейского района. Глава семьи Анатолий, в прошлом бригадир колхозной тракторной бригады, в начале 2000-х создал сельскохозяйственную фирму ООО «Агромаис». Предпринимательскую жилку, а позже и бразды правления фирмой Анатолий Попов передал сыну Николаю. Сегодня на полях выращивают зерновые, а также бахчевые культуры. У предприятия своя сельскохозяйственная техника, есть на балансе и современные тракторы МТЗ-892. Продукцию, выращенную в ООО «Агромаис», реализуют на внутреннем рынке.

Отвечая на вопрос, тяжело ли вести свой бизнес, заниматься сельским хозяйством, Николай Попов отметил, что тяжело было начинать. Хотя сложности есть и сейчас: в ограниченности рынка сбыта продукции, низкой себестоимости произведенных товаров, дороговизне расходного материала. В сельском хозяйстве важно все делать здесь и сейчас и не оставлять на потом. «Любой труд тяжелый, главное – грамотно организовать работу», – подчеркнул директор сельхозфирмы. По его словам, плюсы в том, что, работая на себя, знаешь, что все в твоих руках, сколько ты поработал, столько и заработал». Говоря о планах на будущее, Николай Попов подчеркнул, что проблем в выращивании новых культур не возникает, единственное, что пугает, – это проблемы с реализацией и рентабельность выращиваемой продукции.

В семье Поповых есть еще один предприниматель – это супруга Николая Ирина. Она хозяйка и главный мастер парикмахерской «СалонЧик». Окончив с отличием учебно-производственный центр «Академия красоты» в Одессе, работала на Украине. Сейчас трудится в поселке Красное. Ирина продолжает учиться: участвует в конкурсах парикмахерского искусства, в том числе и международных, и занимает в них призовые места. К тому же, она успешно совмещает предпринимательскую деятельность с воспитанием юного поколения семьи Поповых.

Нелегко заниматься собственным делом, у таких людей нет выходных и праздничных дней, но таким образом они обеспечивают себя и свою семью. Желания променять сельскую жизнь на городскую у семьи Поповых не возникает. Им нравится жить и работать на селе. По словам Николая, «лучше быть хозяином в деревне, чем слугой в городе».

Дина Боровинская.