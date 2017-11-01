В 70 лет жизнь только начинается

У городского Дворца культуры – юбилей! Впрочем, солидная цифра совсем не определяет восприятие тираспольского ГДК, который даже внешне, пока подходишь к его колоннам, кажущимся по-античному спокойными, не выглядит на свои семьдесят. Скорее – на вечные восемнадцать!

Театр, по меткому выражению К.С. Станиславского, начинается с вешалки. А с чего же начинается Дворец культуры? Стоит зайти в его двери, моментально погружаешься в атмосферу творческой суеты, вдохновения, праздника и красоты. В нем, как в большой семье, под одной крышей живут актеры, цирковые артисты, музыканты, танцоры и талантливые наставники, безвозмездно отдающие себя воспитанникам и, конечно же, благодарным зрителям.

Летопись народного творчества

Еще с конца XVIII века на месте городского Дворца культуры была расположена Покровская церковь, которая во время войны была разрушена. В 1938 году здесь был возведен летний театр, который уже в 1947 году предстал перед горожанами в привычном для нас обличии – как городской Дом культуры. Его первым директором была Зоя Ивановна Искра.

В ГДК организовывались первые самостоятельные коллективы и кружки хореографического, драматического, хорового направлений. Потому и история самодеятельного творчества в Тирасполе вершилась именно в стенах Дома культуры. Особую гордость представляли творческие коллективы, удостоенные почетного звания «Народный». Признание для артиста – что может быть приятнее?

О народном ансамбле музыки и танца «Виорика» слышали и за пределами Приднестровья, однако мало кто знает, что это старейший коллектив ГДК. Самый плодотворный период деятельности «Виорики» начался в 1957 году, когда художественным руководителем и балетмейстером стал заслуженный деятель искусств МССР Борис Николаевич Решетников. Гастроли за рубежом: Куба, Филиппины, Турция, Греция, Вьетнам, Италия, Германия – знали об ансамбле везде. В 1992 году «Виорика» получила статус профессионального коллектива (директор учреждения Дмитрий Дарадур наизусть запомнил важнейшую дату и номер: 29 мая, постановление №55). Спустя год ансамбль стал государственным, так что теперь располагается на базе Дворца Республики.

Как звездочки на небе, зажигались все новые и новые творческие объединения. Где, как не на поэтических берегах Днестра, любят и умеют петь? В 1974 году в ГДК создается народный хор любителей пения, который уже спустя три года, в 1977 году, был занесен в Книгу почета народных талантов МССР и стал лауреатом I Всесоюзного фестиваля народного творчества. Александра Федоровна Давыдова, отличный работник культуры МССР, как никто знает судьбу хора, ведь она возглавляет его с 1983 года.

Фотоклуб «Поиск», камерный оркестр, ансамбли эстрадного и бального танца, цирковой коллектив «Радуга», шоу-балет «Блеск», детский ансамбль «Каникулы»… Каждый, кто приходил в Дом культуры подростком, всегда находил себе занятие по душе, мог проявить свои лучшие качества и влюбиться в эту многогранную профессию, скорее, даже призвание – быть артистом.

«Второе рождение»

Повторим вопрос-аллюзию: с чего начинается наш ГДК? Люди опытные и немало повидавшие на своем веку ответят: конечно же, с грамотного руководителя! Дмитрий Дарадур, кавалер ордена «Трудовая Слава», который в общей сложности более 20 лет возглавляет данное учреждение, сплотил вокруг себя талантливую творческую команду. «А какие главные вехи развития Дворца культуры в период «нового времени» Вы бы выделили?» – спрашиваем Дмитрия Зиновьевича. «В первую очередь, вспоминаются 1987-1988 годы, когда Дом культуры был дважды удостоен переходящего Красного Знамени и во Всесоюзном соревновании культурно-просветительных учреждений, – рассказывает директор. – Если в первый раз, когда мы стали лучшими, в Кишиневе, по-хорошему завидуя нам, говорили, что победа случайна, то на следующий год мы снова победили и доказали коллегам – случайностей не бывает!».

«Без работы в области культуры свою жизнь не представляю, – продолжает Дмитрий Зиновьевич. – Когда пришел в ГДК, мне сказали: вы будете 43-м по счету директором. То есть больше года на этом месте никто не задерживался! А у меня тогда появилась мечта – чтобы нашему ГДК присвоили статус Дворца культуры».

Сказано – сделано. Творчество творчеством, но руководитель должен быть еще и хозяйственником! Потому другой важнейшей вехой Дмитрий Зиновьевич называет реконструкцию и капремонт ГДК. В 1997 году здание получило своеобразное «второе рождение». Сегодня городской Дворец культуры располагает оснащенными всем необходимым пятью сценами и одновременно может принять до 1000 посетителей.

Горожане и гости города всегда могут найти в афише ГДК мероприятия выходного дня: творческим работникам важно, чтобы и дети, и подростки, и молодежь, и взрослые могли провести свой субботний досуг в приятной компании.

За многие годы коллектив наладил тесное сотрудничество, которое уже переросло в дружбу, с учреждениями культуры из Обнинска и Новосибирска. «В 1992 году, после приснопамятных событий, именно Обнинск первыми протянул нам руку помощи, так что мы из года в год приезжаем к ним выступать, и их коллективы – всегда наши желанные гости», – заключает Дмитрий Зиновьевич.

«Визитная карточка» столицы

В стенах Дворца культуры шумно и весело: совсем скоро начинается генеральная репетиция пятничного вечера! Выделяются ребята из «Ватры». Участников коллектива объединяет любовь к народной музыке и танцу. Кого оставят равнодушными темпераментные и задорные молдавские танцы, под которые даже флегматики не могут усидеть на одном месте? А если добавить к этому колоритные инструменты – най, цимбалы, кавал, флуер, то получится неповторимый фонтан ярких эмоций, когда просыпается твой внутренний танцор, который скачет и пульсирует.

«Наш ансамбль начинается с дисциплины, – отвечает на вопрос балетмейстер и заслуженный работник культуры ПМР Дмитрий Станев. – Танцевальный ансамбль дает красивую «картинку», но для самих артистов это тяжелый каждодневный труд, с дисциплиной, как в армии. Из десяти детей, кто приходит к нам заниматься, остаются в стихии танца 2-3 человека».

Творчество самобытного коллектива знают и любят в ближнем зарубежье: они выступали в Москве, Курске, Витебске, Минске… Обычно в номерах «Ватры» участвуют 8 пар, реже – 10. На юбилейном вечере ГДК ансамбль решил выставить 12 пар – такой сложной постановки на сцене Дворца культуры еще не было. Пока же танцевальный ансамбль собрался на очередную репетицию в преддверии большого концерта 24 ноября и занимается необычным для непосвященного человека делом – «растанцовкой» новичков. «Один-два опытных артиста всегда помогают новичку, – поясняет Дмитрий Станев. – Артист должен «растанцеваться» – сам он вначале делает шаги пошире, поуже, но в процессе репетиции он подстраивается под ансамбль». И сразу после юбилея ГДК – подготовка новой программы, ведь необходимо удивить зрителя на следующий «Мэрцишор»!

Где начинается сказка

«Синяя птица», образованная в 1964 году, является одним из старейших ТЮЗов Приднестровья. Примечательно, что молодой театр был упомянут в недавно вскрытой капсуле для потомков, а в марте 1969 года коллективу было присвоено почетное звание «Народный театр юного зрителя». Школу «Синей птицы» прошли многие из тех, кто в будущем стал актером Приднестровья. Олег Выходов, впоследствии заслуженный артист России, недавно сыграл в фильме-спектакле роль Антона Павловича Чехова. Здесь же начинала Людмила Байрактарова, заслуженная артистка МССР, вернувшаяся в драмтеатр им. Н.С. Аронецкой.

Другие не связали свою жизнь с Мельпоменой, но никакая, даже самая маленькая роль в спектакле, не забудется! «Навсегда запомнил наши новогодние постановки, большего веселья, чем на репетициях, не испытывал! – делится с нами «технарь» по образованию Максим Гусарев. – Очень рад, что прошел школу «Синей птицы». А от самой премьеры и участия в ней в сердце что-то сжималось, непередаваемые ощущения».

С 2010 года народный театр юного зрителя «Синяя птица» возглавляет талантливая актриса и режиссер Алена Проценко. Коллектив отличается непрекращающимся поиском новых форм: от актуальной для детей «Виртуальной сказки» до серьезных психологических драм вроде «У зеркала два лица».

В эти праздничные дни коллектив ГДК с огромной благодарностью вспоминает всех, кто оставил добрый след в истории Дворца, кто когда-то трудился в этих стенах, занимался в творческих коллективах. Для каждого Дворец культуры значит что-то свое. У одних на фоне его легко узнаваемой архитектуры сохранились памятные свадебные фотографии, другие в детстве с нетерпением ждали новогодних утренников, чтобы затем, повзрослев, водить на них уже своих детей. Се ля ви – время движется вперед, и мы вместе с ним, но здесь мы снова можем почувствовать себя юными, ведь городской Дворец культуры не стареет. В семьдесят лет жизнь, уверен творческий коллектив, только начинается!

Андрей ПАВЛЕНКО.