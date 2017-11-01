О пополнении и расходах государственного кошелька

Депутаты парламентского комитета по общественным объединениям под председательством Игоря Буги первыми в Верховном Совете приступили к рассмотрению проекта закона «О республиканском бюджете на 2018 год». Основные параметры главного финансового документа республики озвучил народным избранникам первый заместитель министра финансов Дмитрий Неделков. Принципы социального государства, которых на протяжении всей своей истории придерживается ПМР, перенесены и на ее бюджет.

Львиная доля расходов придется на социально защищенные статьи – пенсии, заработные платы работникам бюджетной сферы, приобретение медикаментов, обеспечение питания в образовательных и социальных учреждениях.

По планам Правительства, доходы консолидированного бюджета (республиканский и местные) в будущем году составят 2,4 млрд руб., расходы – 4,2 млрд. Таким образом и бюджет-2018 будет дефицитным. Размер дефицита (превышение расходов над доходами) составит 1,8 млрд рублей. Его, как и прежде, намерены покрыть за счет заимствований со специального газового счета и средств российской помощи.

Доходы местных бюджетов в совокупности прогнозируются на уровне 835 млн руб., а расходы – 1,1 млрд руб., дефицит – 353 млн рублей. Как и прежде, все районы будут дотационными. Им из республиканского бюджета будут выделяться трансферты для выплат заработных плат бюджетникам.

Нововведением для бюджета будущего года станет образование целевого фонда капитальных вложений. Средства в нем будут аккумулироваться для ремонта и строительства объектов социальной инфраструктуры.

Члены комитета по общественным объединениям намерены подготовить ряд поправок в проект закона о республиканском бюджете на 2018 год. В частности, речь может идти о предложении по увеличению расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП), а также возможности выделения средств для финансирования создания и функционирования Слободзейского корпункта ПГТРК.

В Верховном Совете уже определены этапы прохождения и принятия главного финансового документа года: первое чтение проекта бюджета-2018 состоится 29 ноября, второе – 13 декабря и третье – 19 декабря.

Александр ЗАВЕЛЯ.