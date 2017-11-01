Важен комплексный подход

Качество оказания медицинских услуг населению, уровень обеспеченности медикаментами лечебных учреждений и другие вопросы обсудили в ходе встречи премьер-министра с руководством профильного ведомства. Участие в совещании приняли также и вице-премьеры, сообщает пресс-служба Правительства.

Существующие проблемы накапливались годами, открывая встречу, отметил Александр Мартынов. Но ситуацию необходимо менять. Так, уже с будущего года за счет средств целевого фонда капитальных вложений многие медицинские объекты ждет ремонт, а в некоторых городах начнется строительство новых. Напомним, глава Правительства со своим заместителем провели встречи с гражданами в районах и посетили ряд социальных объектов. Параллельную работу проводили и специалисты профильного министерства, посетившие лечебные учреждения всех районов.

«Со следующего года, несмотря на крайне напряженный бюджет, мы положение дел в инфраструктуре начнем менять к лучшему. И граждане эти улучшения почувствуют. Это один из примеров того, как диагностика проблем и планов их решения может способствовать достижению положительных результатов. В следующем году и ежегодно будем проблему решать», – сказал Александр Мартынов.

Комплексный подход к решению застарелых вопросов важен, считает глава Правительства. В первую очередь, необходимо понять, какой круг проблем есть на сегодняшний день. Цель анализа – не сэкономить на медицине, а повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. Особняком стоит увеличение заработной платы врачам и медперсоналу.

К концу декабря специалисты Правительства должны закончить аналитическую работу в данном направлении, привлекая к ней представителей министерства здравоохранения.

Особое внимание уделили и вопросу обеспеченности медикаментами больниц республики, подготовке кадров и работе стоматологических поликлиник.