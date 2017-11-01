Константин Затулин: Приднестровье выстрадало право быть признанным

На днях в Москве прошёл круглый стол на тему «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровья». По его итогам была принята резолюция, в которой говорилось, что ПМР имеет все исторические и правовые основания для того, чтобы стать полноценным субъектом международного права.

В основу итогового документа круглого стола легло консультативное заключение группы российских юристов-международников. Он уже направлен в ООН, внешнеполитические ведомства России, Украины и Молдовы, а также в высшие органы госвласти РФ, включая Госдуму.

Кстати, возможно, что тезисы, изложенные в резолюции, станут предметом уже ближайших думских слушаний. По крайней мере, в комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками она точно будет обсуждаться. Там, как отметил на круглом столе депутат Госдумы Константин Затулин, делают всё возможное, чтобы оказать Приднестровью всестороннюю помощь.

«Сегодня вся работа в нашем комитете по делам СНГ – максимально в создавшихся условиях постараться помочь Приднестровью по всем направлениям: по финансированию, гражданству и в дискуссиях о его правовом статусе», – заявил российский парламентарий. При этом он подчеркнул, что власти РФ в прошлом допустили ряд просчётов в отношении нашей республики, включая и безоговорочную веру в президентов Молдовы.

В Москве, по словам Затулина, в отношении Игоря Додона и его некоторых предшественников бытовало мнение, «что это вменяемые договороспособные люди, которые в состоянии учесть обстоятельства конфликта и проложить дорогу к договоренности с Приднестровьем». Правда, эти времена проходят. «К сожалению, президент Молдовы исходит, как мы знаем, из абсолютно того же подхода к Приднестровью, который демонстрируется его политическими оппонентами и предшественниками, если говорить о прежних президентах Молдовы, – подчеркнул российский парламентарий и добавил: – То есть началось с разговоров о федерализации Молдовы, затем скатилось на разговор об автономизации Молдовы, а теперь разговор идет о территории с особым статусом. Насколько я знаю, Приднестровье нашло уже аналогии этому статусу – индейские резервации тоже территории с особым статусом. На этой почве трудно предполагать достойное соглашение между Приднестровьем и Молдовой, которое восстановило бы в каких-то формах территориальную целостность бывшей Молдавской ССР».

Что же касается собственно темы круглого стола, то Константин Затулин заявил, что у Приднестровья есть полные права на признание. При этом он сопоставил ПМР и Каталонию, чьи лидеры «сначала подтолкнули людей к выступлениям, а затем бежали в Брюссель». «Если вы жадные, богатые и трусливые (имелось в виду каталонское руководство. – Прим.), то в этом случае вам не суждено добиться своей воли… Но если речь идет о конфликтах на постсоветском пространстве – Абхазии, Южной Осетии, Карабахе, Приднестровье и, кстати говоря, о Крыме, то право на самоопределение этих территорий и населения, прежде всего там живущего, носит естественный характер, и в течение уже десятков лет это требование остается руководящим», – заявил на сей счёт российский законодатель.

При этом он особо подчеркнул: «Нам всем нужно выстоять, и я говорю не только о Приднестровье, а о России в целом… Россия продемонстрировала, что она хочет быть самостоятельной. Это вызвало страшное удивление в США, где нас любили за то, что мы слабые, если любили. Но с тех пор, как мы заявили, что у нас есть свой взгляд, там очень обиделись на это, потому что считали, что мы должны признать, что мы проиграли».

Александр Никитин.