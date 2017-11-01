Направления развития

Деятельность государственной службы статистики обсудили в исполнительном органе власти.

Входе рабочего дня глава Правительства провел встречу с руководством министерства экономического развития, финансового ведомства, а также руководителем государственной службы статистики. Открывая встречу, Александр Мартынов обозначил значимость для республики той деятельности, которую проводит госслужба. Поэтому, акцентировал внимание премьер-министр, данное направление необходимо развивать.

Начальник государственной службы статистики Наталья Случинская обозначила, что уже намечены направления, по которым это следует делать. Всего их пять, основное из которых – система классификации и кодирования. Также необходимо совершенствовать и программное обеспечение.

По информации правительственной пресс-службы, Наталья Случинская также отметила, что ведомство ведет активную работу с коллегами из Российской Федерации. Напомним, в июне был подписан меморандум о развитии сотрудничества между федеральной службой государственной статистики РФ и государственной службой статистики ПМР.