Готовность эмирата Фуджайра к сотрудничеству

Председатель Правительства Александр Мартынов при участии вице-премьеров Алексея Цуркана, Станислава Касапа и Сергея Оболоника провел встречу с делегацией эмирата Фуджайра.

Также во встрече приняли участие министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль, главы государственных администраций Слободзеи и Дубоссар.

Глава Правительства рассказал гостям о Приднестровье. Основное внимание Александр Мартынов уделил экономике республики, подчеркнув ее открытость для иностранных инвесторов. Премьер также обозначил, что большая часть продукции, производимой в республике, экспортируется. Сегодня, отмечает пресс-служба Правительства, Приднестровье работает как со странами постсоветского пространства, так и на европейский рынок. Уделил глава Правительства внимание и сельскому хозяйству.

«Развито сельское хозяйство – это производство зерновых культур, фруктов и овощей. Кроме традиционных технологий применяются инновационные подходы к ведению бизнеса и выращиванию культур», – отметил Александр Мартынов.

Подробно глава Правительства остановился на новом инвестиционном законодательстве, разработка которого ведется в республике. По словам Председателя Правительства, одними из ключевых нововведений станет практика заключения индивидуального соглашения с каждым инвестором, а также принцип «одного окна», нацеленный на упрощение процедуры подачи и оформления необходимых документов.

Зарубежные гости высоко оценили новшества приднестровского законодательства. В свою очередь генеральный директор исполнительного органа Свободной экономической зоны в эмирате Фуджайра Шариф Хабиб Аль Авади рассказал о тех сферах, в которых готовы сотрудничать с Приднестровьем. В основном это сельское хозяйство.

В завершение встречи гости отметили, что будут рады дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, в рамках данного визита между Приднестровьем и одной из компаний ОАЭ было подписано Соглашение о намерениях в части инвестиций.