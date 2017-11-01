Еще один шаг в развитии сотрудничества между Московским и Приднестровским госуниверситетами

В рамках рабочего визита в Москву глава приднестровского государства посетил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Запланированная встреча с ректором МГУ состоялась в здании фундаментальной библиотеки старейшего российского вуза. Приветствуя Виктора Садовничего, на протяжении четверти века возглавляющего госуниверситет, Вадим Красносельский выразил ему благодарность за личное участие в деле укрепления приднестровско-российских уз на образовательной ниве.

В свое время Виктор Садовничий содействовал решению проблемы признания дипломов ПГУ им. Т. Г. Шевченко в России. При его участии приднестровский вуз был в 1999 г. включен в состав Евразийской ассоциации университетов. Немаловажны заслуги ректора МГУ, связанные с подготовкой научно-педагогических кадров для госуниверситета Приднестровья: в диссертационных советах МГУ защитилось свыше двух десятков докторов и кандидатов наук, которые продолжают научную деятельность на территории республики.

В беседе с ректором МГУ Президент ПМР подчеркнул, что научно-просветительская сфера – один из столпов, на котором зиждется единство народов, напомнив о сопричастности Приднестровья к Русскому миру и о выборе приднестровским народом российского вектора. Говорил Вадим Красносельский и о значимости имплементации российских образовательных норм, стандартов и механизмов в республиканскую систему просвещения. «Мы заинтересованы в интеграции приднестровского университета в российское образовательное пространство. Процесс идет, но его надо активизировать», – отметил Вадим Красносельский.

Собеседники затронули тему развития науки за пределами России, обозначив наличие проблем, связанных с аккредитацией высших учебных заведений. Вадим Красносельский подчеркнул, что образовательное пространство Приднестровья открыто для российской науки. «Нужно понимать, что дело не в территориях, а в населении, которое на них проживает. А в Приднестровье проживает 500 тысяч соотечественников, из них 220 тысяч – граждане России», – акцентировал внимание Президент ПМР. Речь шла о значимости обеспечения приднестровской молодежи качественным образованием, соответствующим российским стандартам и международному уровню, а также о целесообразности придания ПГУ статуса опорного российского университета в Приднестровье и во всем Юго-Западном регионе СНГ.

Этот шаг позволит существенно укрепить на этой территории позиции российской системы образования и Русского мира, считают участники встречи. Руководство МГУ инициативу поддерживает. Говорили и о реализации совместных образовательных программ различного профиля, проведении общими усилиями научных исследований по истории, социологии, юриспруденции, философии, археологии, в сфере журналистики и естественных наук.

Как сообщает пресс-служба Президента, в ходе официальной части приднестровско-российской встречи на университетской площадке подписаны договор о сотрудничестве МГУ им. М.В. Ломоносова и ПГУ им. Т. Г. Шевченко на новый период и Положение о научно-методическом центре Московского госуниверситета в приднестровском.

Подписи под документами в присутствии Президента ПМР Вадима Красносельского и проректора по международной образовательной деятельности МГУ Юрия Мазея поставили ректоры вузов Виктор Садовничий и Степан Берил.

По завершении церемонии подписания Виктор Садовничий выразил благодарность Президенту ПМР за внимание, которое Вадим Красносельский уделяет образовательной сфере. «В ходе переговоров мы почувствовали заинтересованность, увидели, насколько это поддержано и важно для руководства республики», – отметил ректор Московского университета. Он подчеркнул значимость роли, которую играет в становлении и развитии государства университет. Говоря о событии, Виктор Садовничий отметил: «Подписанные договоры – еще один шаг в развитии сотрудничества между Московским и Приднестровским госуниверситетами».

За годы становления ПГУ им. Т.Г.Шевченко как современного классического многопрофильного университета подписано и заключено более 160 договоров и соглашений о сотрудничестве с вузами, академиями и научными центрами 18 государств мира, из которых более 80 – с вузами, государственными академиями и научными центрами России.

Обсуждение вопросов практического взаимодействия вузов двух стран продолжится в ближайшее время на приднестровской площадке. Запланирован визит в республику представительной делегации МГУ.