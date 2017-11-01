«За безопасность вместе»

Так называется стартовавшая накануне профилактическая операция, главной целью которой является повышение уровня пожарной безопасности.

Операция будет проводиться по 1 декабря. Инспекторы пожарной безопасности, пожарные и спасатели посетят одиноко проживающих пенсионеров, социально незащищённых граждан и тех, кто ведёт антиобщественный образ жизни. С ними проведут беседы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе и при использовании отопительных приборов. Также специалисты обследуют состояние печей, электронагревательных и газовых приборов. Профилактические мероприятия пройдут во всех городах и районах. Только в столице сотрудники госпожнадзора планируют посетить около 8 тысяч человек. Операция проводится из-за возросшего числа пожаров. Так, за 9 месяцев этого года в Тирасполе случился 51 пожар. На 16 больше, чем за этот же период прошлого года. Большинство возгораний произошло в частном секторе.