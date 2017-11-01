Гость из Германии

Люди среднего и старшего поколения Днестровска хорошо знают Юрия Михайловича Глушкова. В 80-е годы он приехал из Урала навестить друзей. Город ему так понравился, что он, не раздумывая, бросил здесь якорь.

Так сложилось, что за 13-летний период пребывания в Днестровске сменил много должностей, однако на каждой работе оставил о себе добрую память. Когда освободилось место худрука в ДК «Энергетик», по рекомендации Василия Робульца его приняли на эту работу. Директор Дома культуры Л.Плохотнюк сразу предупредила: «Через три недели республиканский конкурс коллективов самодеятельности предприятий, посвященный 60-летию образования МССР и КП Молдавии. Необходимо хорошо потрудиться». И Юрий Михайлович не подвел. Помогли опыт работы худруком в ДК горняков в городе Бокал Челябинской области, да и высокая требовательность к себе. На трех автобусах в Кишинев поехали 165 человек, а через три дня привезли первое место.

Тем временем Дому культуры присвоили более высокую категорию – Дворец культуры и техники. Глушкова, уже как заместителя директора по техническому творчеству, посылают в Москву на завод «Прожектор». После этого в Днестровск приехали счета на новые стулья для ДК и новую звуковую аппаратуру.

Администрация Молдавской ГРЭС (директор Г.Киор) выделила и оборудовала всем необходимым сухие полуподвальные помещения в одном из домов по улице 25 Октября. В них заработали авиамодельный, радиотехнический, столярный, фотографический и другие кружки. Особое внимание Юрий Михайлович уделял работе клуба юных техников. В итоге у многих трудноуспевающих детей наладилась учеба, а в Днестровске стало меньше нарушений со стороны подростков.

Когда в поселке Сергеевка Одесской области заканчивалось строительство стационарного пионерского лагеря «Прометей», дирекция и профком предприятия рекомендовали в качестве директора Юрия Глушкова. Он находился там до самого открытия лагеря. Его ввели в рекордно короткие сроки – за год и десять месяцев. В первый день заезда во время обеда директор пионерского лагеря зашел в столовую, сел на свободное место и попросил принести первое и второе блюда. Не успел он закончить с первым, как подошла заведующая пищеблоком и предложила другой вариант – со столом в отдельной комнате, где «тихо и спокойно». На это заманчивое предложение директор ответил, что ему и так хорошо, и что здесь он лучше прочувствует, как кормят детей. После обеда он таки зашел в комнату, куда был приглашен, и, конечно, увидел по-другому сервированный стол с изысканными блюдами. Состоялся неприятный разговор для заведующей с предупреждением о контроле за расходом продуктов.

Попытки со стороны работников столовой воровать продукты строго наказывались лишением премии и даже увольнением. Такая строгость руководства дала результаты. Если в соседних лагерях «Дзержинец», «Ленинец» расход денег на одного подростка по питанию был 2 рубля, а то и больше, то в лагере «Прометей» – всего 1 рубль 40 копеек. Оставшиеся деньги Юрий Михайлович предложил использовать для второго ужина. В конце заездов заведующая пищеблоком, прощаясь с Юрием Михайловичем, заметила: «И сами не пожили, и нам не дали». На что Глушков ей ответил: «Зато спали спокойно».

Видя, с каким умением и желанием работает этот человек на новом месте, Юрию Глушкову предложили перейти в отдел оборудования МГРЭС в качестве инженера. Прошло несколько лет. Во время строительства домов в западном районе города остро стал вопрос оборудования многоэтажных домов лифтами. После развала СССР производственные связи нарушились, поиск лифтов был безрезультатным. Однако руководству ОКСа каким-то шестым чувством удалось узнать, что в 14-й армии, в Тирасполе, такое оборудование есть. Выбор на проведение предварительной разведки упал на Глушкова, и Юрий Михайлович поехал к генералу А.И. Лебедю.

Поспособствовали этому умелый разговор представителя крупного энергетического предприятия или же симпатия Александра Лебедя к работникам МГРЭС, с которыми он незадолго до этого встречался, но приобрести лифты он разрешил, причем по цене не новой, а пятилетней давности. После этого случая авторитет Юрия Михайловича в глазах отдела вырос и укрепился, а лифты в высотных домах были сразу установлены.

В 90-е годы многие этнические немцы уехали в Германию. Начала оформлять документы и жена Глушкова, родственники которой находились в бывшей ФРГ. Чтобы меньше было проблем с документами, Светлана предложила супругу сменить фамилию Глушков на свою – Канцлер. За две недели до отъезда он получил новый паспорт, и как человек, не лишенный юмора, сказал, что будет канцлером в Германии. Все снисходительно улыбались на эту шутку. Поспорили на три бутылки коньяка. Позже Глушков зашел в отдел и показал паспорт с фамилией Канцлер. Новоиспеченного «канцлера» тут же после работы «обмыли» проспоренным крепким напитком.

За более чем 20 лет Ю. Канцлер не прерывал связи с Днестровском, с друзьями и коллегами по работе и творчеству. Каждые 2-3 года он обязательно проводит отпуск в городе энергетиков. В этот раз он приехал, чтобы поздравить своих друзей Василия Робульца и Алексея Бабина с юбилеями, передать им привет от многочисленной диаспоры днестровцев, уехавших в Германию. Альтруист в душе, Юрий Михайлович два года назад привез за свой счет костыли, которые передал в хирургическое отделение городской больницы, и два комплекта лораторов (по-русски – ходунков для инвалидов и пожилых людей, которые утратили способность двигаться без посторонней помощи). В этом году Юрий Михайлович привез уже 5 комплектов ходунков и две пары костылей.

Наш гость из Германии знает, что нуждающимся людям кто-то должен помогать. Для многих днестровцев этим «кем-то» стал Юрий Михайлович Канцлер-Глушков.

Алексей БАБИН, г. Днестровск.