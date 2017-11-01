Мама… Слов дороже нет на свете!

Каждый день слышать сокровенное слово «мама» в свой адрес чудесно. А когда оно произносится шестью разными голосками – это уже счастье.

Людмила Козорез из Суклеи – богатая женщина. Её главное богатство и гордость – дети. Три сыночка и три дочки – её отрада, каждый из них ею горячо любим, окутан вниманием и заботой. «Хоть и стараюсь в равной степени всем уделить внимание, всё равно иногда между детьми есть небольшая ревность. Хорошо, что старшие уже понимают и объясняют малышам, что мама любит всех одинаково», – рассказывает многодетная мать. Детки повзрослее – основная помощь, они и по дому хлопочут, и за маленькими приглядеть могут. Людмила говорит, что если б не старшие, 17-летний Даня и 14-летняя Сашка, не справилась бы одна. Они поддерживают маму во всём, стараются перекладывать часть обязанностей на свои юные плечи. «Удивляюсь, как успевают так много мне помогать, они ведь всегда заняты, спортсмены – занимаются борьбой, часто на соревнованиях», – с гордостью говорит Людмила.

Каждое утро в этой семье – раннее. Все просыпаются в половине седьмого. И сразу начинаются приятно-хлопотливые сборы: кто в школу, кто в детский садик. Девочек Людмила с самого раннего детства приучает к работе по дому, поэтому завтрак себе приготовить маленькие школьницы уже могут сами. «Девчонки должны быть хорошими и умелыми хозяйками: и испечь что-то, и посуду мыть, и прибрать», – размышляет она. В семье даже есть график: так гораздо удобнее выполнять домашние дела, каждый знает, когда настала его очередь чистить картошку или делать влажную уборку в комнате.

Людмила с улыбкой вспоминает добрый советский мультфильм про маму-обезьяну и её непоседливых деток. Говорит, что узнает в мультипликационных персонажах себя и своих ребят. До шкодливых проделок дело, конечно, не доходит. Но в любом случае, за каждым –

только глаз да глаз. Не то обязательно или коленки разобьют, или одежду испачкают.

В плане воспитания многодетная мама придерживается строгой линии. Считает, что с таким богатством – шестью детишками – слабину давать нельзя, иначе будет очень сложно за каждым уследить. «Стараюсь построже с ними, чтоб у мальчишек не было даже мыслей о сигаретах, а у девочек – о безделье. Должны думать об учебе, о своём будущем», – продолжает собеседница.

Надеяться на чью-то помощь она не привыкла. Бабушек и дедушек посидеть с малышами практически не просила. И помочь особо некому. Всё сама да сама. Женщина уверена, что со своими детьми в силах справляться одна. Её самый верный помощник и друг – старший сын. Он уже взрослый, на него можно во многом положиться. В воспитании младшеньких он участвует как никто другой: следит, чтобы уроки делали, чтобы не пачкали одежду, чтобы вовремя бежали обедать. «Мой Данил мне не только сын, он мне как младший брат, хоть и юный ещё, а уже так мудро рассуждает», – рассказывает о сыне мать.

Делать всё для детей – её святая обязанность. Но мало кто знает, насколько ей сложно приходится по жизни. Самая большая трудность семьи Козорез – отсутствие собственного жилья. Сейчас они живут в старом маленьком домишке матери Людмилы, условия там абсолютно неподходящие для проживания детей. Но выхода нет, приходится ютиться в маленькой комнатушке с детками. «В сегодняшних условиях практически невозможно собрать деньги на покупку жилья, поэтому мы и живём на съёмных квартирах. С детьми это очень проблематично», – жалуется мать. Уже двенадцать лет она стоит в очереди на получение жилья, в данный момент её порядковый номер – семь. По закону, нуждающиеся многодетные семьи имеют право на дом или квартиру. Однако за эти годы ничего не сдвинулось с мёртвой точки. Из раза в раз она лишь слышит, что подходящих вариантов нет, приходится лишь ждать и верить, что её дети будут жить в уютном доме, где места хватит всем.

Содержать такую большую семью на детские пособия и декретные выплаты с места работы (Людмила – оператор швейного оборудования на «Тиротексе») невероятно сложно. Этих денег едва хватает на оплату коммунальных услуг и на питание. «А ведь я умудряюсь немного баловать своих карапузов. Они всегда с нетерпением ждут 25-го числа, знают, что мама обязательно что-то вкусненькое купит», – с горечью делится мама.

Настоящая мать, любящая, заботливая, трудолюбивая и ответственная за каждый шаг детей, она ежедневно находит в себе силы делать жизнь краше. Отчаиваться нельзя. Она не имеет права на грусть и расстроенные чувства, ей нужно каждый день отдавать любовь и заряжать оптимизмом своих наследников.

Несмотря на ненадлежащие жизненные условия, в их семье царят гармония и искренняя любовь. Главное, чего добилась Людмила, – научила детей уважать и ценить друг друга. Хочется верить, что Даня, Сашка, Илюша, Эмилия, Валерия и Кирюша в скором времени начнут обживаться и обустраивать семейное гнёздышко в новом доме.

Влада Бацанова с. Суклея