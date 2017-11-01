Вести с мест

Активный гражданин

Житель Дубоссар выступил с предложением открыть службу «Одного окна». Побывав на приеме у заместителя Председателя Правительства Станислава Касапа, заявитель указал на необходимость устранения дублирования контрольно-надзорных функций Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения с другими органами госвласти, из-за чего, по его словам, граждане не могут оперативно разрешить свои проблемы. Людям приходится обращаться по одному и тому же вопросу одновременно в несколько инстанций. Дубоссарец предложил отнести надзорные функции к министерству здравоохранения. Станислав Касап поблагодарил за неравнодушное отношение к проблеме и отметил, что данный вопрос в настоящее время рассматривается в Правительстве. Он напомнил, что на сайте госадминистрации Дубоссарского района функционирует рубрика «Активный гражданин», которая выполняет схожие функции.

Благодаря взаимодействию власти и бизнеса

К 389-й годовщине со дня образования города Рыбницы учреждениям социальной сферы подарили бытовую технику. По словам главы Рыбницы Вячеслава Фролова, бытовую технику удалось приобрести силами госадминистрации и коммерческих предприятий.

Центру детского и юношеского творчества вручили музыкальный центр, в котором учреждение давно нуждалось. Школе №10 глава города подарил бойлер. Кроме того, Вячеслав Фролов пообещал педагогам, что в актовом зале школы будут проведены ремонтные работы и закуплен спортивный инвентарь. В Рыбницкую центральную районную больницу привезли новый холодильник и стиральную машину. Подарки были переданы школам сёл Ульма и Мокра, детским садам №8 и №10, Дому престарелых, а также управлению культуры.

Детей стало больше – садику требуется ремонт

В селе Карагаш Слободзейского района собираются отремонтировать дошкольное учреждение. «Романица» – единственный садик в селе. Пока из 14 групп здесь работает только 10. Под присмотром воспитателей 215 подрастающих сельчан. По словам местных властей, с каждым годом детей становится всё больше, и учреждению необходимо расширяться.

Как отметила заведующая детским садом Елена Ромашова, необходимо открыть 2 дополнительные группы, одну из них –

с молдавским языком обучения. Для этого важно вернуть в строй хотя бы один из простаивающих блоков детсада.

Учреждение уже включено в программу Фонда капитальных вложений. За счёт этих средств будут отремонтированы три блока детского сада, шатровая кровля, установлены новые окна и двери.

Читали, читаем и будем читать

В Каменке успешно опровергают стереотип, что «сегодня газеты не читают». Муниципальная газета «Днестр» стала лидером Дня подписчика в районе. Подписку на издание оформили около 400 человек. Самыми активными читателями «Днестра» оказались жители сёл Хрустовая, Севериновка, Кузьмин, Рашково, Окница. Напомним, что во всех отделениях связи оформить подписку можно было по льготной цене. Среди республиканских газет по числу подписчиков на первое место вышла «Приднестровье» (почти 140 экземпляров, большая часть из которых – субботний выпуск). Второй результат у газеты «Гомін» (около 80 экземпляров), третий – у «Адевэрул нистрян».

Кроме вышеперечисленных изданий, каменчане подписались на российскую и молдавскую периодику. Первенство за газетой «Аргументы и факты» – 85 экземпляров.

Машин стало больше – встала проблема парковок

В столице появится 11 новых парковок. Их построят в Октябрьском, Центральном и Западном микрорайонах. Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление (ТДРСУ) в рамках исполнения адресной программы 2017 года строит парковочные карманы во дворах многоэтажных жилых домов. «В данной работе мы очень завязаны с устройством подземных коммуникаций, их наличием и глубиной расположения, – рассказал прораб МУП «ТДРСУ» Олег Панчул. – Если не получается на изначально определённых местах, то ищем альтернативные варианты, чтобы всех устраивало. Где-то территорию разравниваем, укатываем и засыпаем щебнем. Где-то можем провести капитальное строительство». По его словам, все намеченные работы должны быть завершены до начала нового года.

Новости читал Николай ПЛЮЩИНКО.