Бюджет: предтеча первого чтения

Первое чтение Закона «О республиканском бюджете на 2018 год» запланировано в ходе пленарного заседания 29 ноября. В преддверии этого главный финансовый документ республики рассмотрели в рабочих органах Верховного Совета – парламентских комитетах. В сравнении с нынешним годом будущий бюджет претерпел незначительные изменения. Новых источников доходов не обнаружилось, меньшими могут стать и запланированные на следующий год расходы.

Программа и фонд капвложений

Неотъемлемой составной частью любого бюджета является программа капитальных вложений, приднестровский – не исключение. Бывали годы, когда объем финансирования государственной программы капвложений достигал и 50, и 60 млн рублей. Однако чем ближе к нынешнему времени, тем меньше денег на ее реализацию в состоянии было выделить государство. В последние пять лет объем финансирования этой госпрограммы неизменно планировался в районе 5 млн рублей ежегодно. Однако на деле из государственной казны выделялось не более 2 млн рублей. Но и эти деньги расходовались на выплаты задолженности перед производителями строительных и ремонтных работ.

Ситуация с острой нехваткой средств на содержание объектов социальной направленности не могла самым негативным образом не сказаться на их состоянии. Это воочию обнаружили представители Правительства во главе с премьер-министром Александром Мартыновым в ходе рабочих поездок по городам и сельским населенным пунктам республики. Тогда-то в рамках подготовки проекта бюджета-2018 Кабинет Министров и инициировал создание фонда капитальных вложений. Определили и источники его наполнения. Это часть (57,5%) ввозных таможенных пошлин и 1% единого социального налога (ранее эти отчисления расходовались на приобретение медицинского оборудования). Планируется, что аккумулируемые из этих источников средства пойдут на строительство, реконструкцию и производство ремонтных работ на объектах народного образования, здравоохранения и культуры. Их перечень составлен специалистами министерств и государственных администраций на местах. Главная мотивировка – если сегодня не приступить к восстановлению, завтра их можно либо вообще потерять, либо впоследствии на ремонт придется тратить гораздо большие финансовые ресурсы.

Часть депутатов положительно восприняла правительственную инициативу по созданию фонда капитальных вложений. Ряд парламентариев при рассмотрении этого предложения хотели бы получить четкое обоснование включения в список предназначенных к ремонту или реконструкции тех или иных объектов. Другие же напоминали, что таможенные пошлины ранее поступали в бюджет, откуда шли на обеспечение социально защищенных статей.

На дорогах камень преткновения

В следующем году планируется продолжить практику изъятия части средств, собираемых в Дорожный и Экологические фонды, и их перенаправления непосредственно в казну для выполнения социальных обязательств государства перед гражданами по выплате зарплат и пенсий. Для Дорожного фонда этот размер составит 30%, для Экологического – 20%. В ходе прошедших встреч Президента и депутатов Верховного Совета, представляющих интересы избирателей городов и сел, народные избранники обращали внимание главы государства на катастрофическое состояние именно сельских дорог. В связи с этим предлагается еще 10% остающихся в Дорожном фонде средств перенаправить с ремонта республиканских дорог на сельские.

Вместе с тем, при обсуждении этой части проекта республиканского бюджета, составляющими которой являются целевые фонды (Дорожный и Экологический), народные избранники высказывались против предложения о необязательности проведения тендеров на производство ремонта дорог.

Разделить бюджеты

Многие годы Тирасполь и Днестровск воспринимались как одно целое. Затем Днестровск стал городом-спутником столицы. Впоследствии его жители даже провели референдум, в ходе которого большинство высказалось за финансовую самостоятельность. И так и было на протяжении последних нескольких лет. Теперь же Правительство предложило бюджеты Тирасполя и Днестровска объединить. Против этого выступили члены комитета по развитию предпринимательства и промышленности во главе с Виктором Гузуном, представляющим в парламенте республики интересы жителей Днестровска и с. Кременчуг. Они настаивают на сохранении самостоятельности бюджета города энергетиков, поскольку убеждены, что на месте виднее, куда потратить бюджетные средства. К тому же, есть за счет чего его формировать: градообразующим предприятием является Молдавская ГРЭС.

Выработанные в ходе прошедших заседаний поправки будут сформированы в таблицы и направлены в профильный парламентский комитет – по экономической политике, бюджету и финансам, который проведет заседание в начале будущей недели.

Александр ЗАВЕЛЯ.