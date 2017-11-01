Итоги экономического развития страны: 10 МЕСЯЦЕВ РОСТА

За январь-октябрь 2017 года положительная динамика наблюдается по основным макроэкономическим показателям.

Так, по сравнению с прошлым годом объем промышленного производства вырос почти на 17% и составил 7 780,8 млн руб. (без учёта субъектов малого предпринимательства).

В разрезе по отраслям наибольший рост наблюдается в черной металлургии (в 3 раза в текущих ценах и на 71,8% в сопоставимых), химической промышленности (на 21,9% и на 0,7% соответственно), машиностроении и металлообработке (на 54,1% и на 29,3%). Рост демонстрирует и электротехническая отрасль (на 61,0% и на 23,8%), легкая (на 13,4% и на 4,6%) и пищевая промышленность (на 21,7% и на 12,4%), мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность (на 15,9% и на 20,9%). В строительной отрасли прирост в текущих ценах составил 22,2% при снижении в сопоставимых на 1,1%.

В электроэнергетическом комплексе зафиксирован спад на 26%. Он связан с перебоями поставок за рубеж электроэнергии Молдавской ГРЭС и впоследствии снижением контрактной цены. В полиграфической промышленности производственные показатели также снизились на 18,3%.

Тем не менее, объем совокупного экспорта увеличился на 17% и достиг 515,9 млн долл. (без учета топливно-энергетических товаров темпы прироста достигли 48,9%). Объем импорта превысил базовый параметр прошлого года на 9,4% (без учета поставок топливно-энергетических ресурсов – на 34,2%). В денежном выражении величина внешнеторгового оборота выросла на 1 324,9 млн долл.

Розничный товарооборот на внутреннем потребительском рынке повысился в текущих ценах на 17,4% (4 974,5 млн руб.).

Ситуация с ценообразованием по-прежнему непростая. Инфляция по итогам 10 месяцев текущего года составила 9,8%. Продовольственные товары подорожали на 16,7%, непродовольственные – на 7,9%.

Что касается государственного бюджета, то по сравнению с прошлым годом за январь-октябрь 2017 года доходы госказны выросли на 4,4% (133,1 млн руб.) и составили 3 140,1 млн руб.

Из них налоговые поступления – 2 699,7 млн руб. Увеличились они почти на 5%, а без учета неритмичной работы ряда предприятий энергетического комплекса рост налоговых доходов фиксируется в пределах 8,5%. Неналоговые доходы повысились на 1,5% (440,4 млн руб) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Несмотря на повышение доходов и снижение госзатрат, сохраняется высокий уровень несбалансированности государственной казны. Так, расходы госбюджета на финансирование социально-защищенных статей сформировались в объеме 3 903,6 млн руб., в том числе по консолидированному бюджету – 2 205,7 млн руб., Единому государственному фонду социального страхования – 1 697,9 млн руб.

Стоит отметить, что с начала года руководство республики предприняло ряд мер по улучшению ситуации в экономике – поддержка отечественного предпринимательства, оздоровление банковской системы, изменение механизмов управления госпредприятиями и др. Помимо этого, в непростых условиях выплачивались пенсии, заработная плата и иные социальные выплаты.

Анна Диордиева.