Перед сном я обязательно целую каждого ребенка…

В череде новых событий и праздников, которые появились в постсоветское время, этот сразу пришелся по сердцу – День матери. В России он был принят двадцать лет назад, а мы его начали отмечать недавно. И с тех пор каждый год в последнее воскресенье ноября мы воздаем тем, кого дороже нет на свете – нашим мамам…

Быть матерью – очень непростая и ответственная миссия. Беременность, роды, бессонные ночи, зубки, диатез, ОРВИ, первые шаги, первые шишки – мать в вечной тревоге за своего ребенка. Трудно, если один ребенок. А если два? Три? Четыре?

У нашей героини, сорокапятилетней рыбничанки Светланы Платон, в сентябре родилась дочка, которая стала четырнадцатым ребенком в семье. «Все мои дети желанны и любимы. Но эту, мне кажется, я ждала больше всех», – вспоминает с улыбкой Светлана.

Когда утром малышку принесли на кормление и Светлана прижала к груди свое ненаглядное чудо, она почувствовала то неизъяснимое счастье, которое испытывают матери, впервые увидевшие своего ребенка. И неважно, первый это ребенок или четырнадцатый, острота чувств от этого не становится меньше.

Одной из первых малышку увидела старшая дочь Карина, которая специально прилетела из Мурманска, чтобы поддержать маму. А первым с новорожденной познакомился ее папа, просидевший под дверью родильного отделения Рыбницкой ЦРБ несколько часов, чтобы принять малышку из рук акушерки: «Ну, здравствуй, дочка!».

Девочку, которая родилась весом 5 490 килограмма, назвали Надеждой.

Нас на земле становится все меньше – это факт. И это видно на примере многих стран, особенно европейских. Приднестровье – не исключение. Причины, по которым женщины отказываются рожать второго и третьего ребёнка («хватит и одного!»), у всех разные. Но факт налицо – с каждым годом все меньше женщин желают рожать и взваливать на себя хлопоты и ответственность за новую жизнь. Поэтому самое время спросить многодетную мать-героиню Светлану Платон: как она решилась родить 14 детей? Легко ли их воспитывать? Не пожалела ли, что выбрала такую судьбу?

Спросить-то легко, а вот найти время для встречи непросто. У той же Светланы Платон столько дел, и работа эта без выходных и праздников. Одних только трусиков-маечек сколько выстирать, а приготовить на такую ораву, убрать – это же сколько терпения нужно иметь?! Я уже не говорю о том, что маленькие дети-груднички требуют особого внимания.

Встреча была назначена на следующий день – тут тоже сыграло свою роль чувство ответственности Светланы: надо – значит, надо.

– Поздравляю с рождением дочки! Не устали от детей – все-таки четырнадцатые роды, четырнадцатый ребенок?

– Нет, не устала. Надюша для меня – как подарок судьбы, радость большая. Мне врачи в роддоме говорили, что ребенок будет крупный, до четырех килограммов, и я была готова ко всему – все-таки мне уже сорок пять лет. Но когда новорожденную взвесили, все ахнули – 5 килограммов 490 граммов! Круглолицая, крупная, с длинными волосиками, девочка напоминала скорее трехмесячного ребенка. Моя старшая дочь, двадцатисемилетняя Карина, специально приехала из Мурманска, где живет с мужем и детьми, приехала, чтобы поддержать меня. Карина при виде маленькой сестрички не удержалась и воскликнула: «Ну ты у нас и пончик!». Перед тем, как уехать домой, купила коляску для сестрички. Вот такие у меня дети заботливые!

– У Вас и в самом деле дети дружные, я не видела, чтобы они ссорились…

– Если в многодетной семье не воспитать привычку заботиться о младших детях, одна мама вряд ли справится со своими обязанностями. У нас старшие всегда помогают маленьким, утром – умыться, одеться, причесаться. Папа готовит на всех завтрак. Старшие дети отводят младших в садик, а сами идут в школу. Благо, у нас все рядом с домом.

– Папа готовит завтрак?

– Да, так у нас заведено. Муж не разрешает будить меня – «мама устает с малышом, пусть поспит». Он считает, что если мама не будет высыпаться, ей не хватит сил на домашнюю работу. Ведь у меня чуть ли не каждый год рождались дети, и я сплю в комнате с самыми маленькими. Иногда это один ребенок, иногда – двое. В моей комнате диван и две детские кроватки.

– А где работает муж?

– Саша работает электромехаником на предприятии «Рыбница-лифт». Он у меня умный, на все руки мастер. Вот видите, в моей комнате за время моего нахождения в роддоме ремонт какой сделал – с красивыми обоями, рельефным потолком со встроенными светильниками. У нас многое в квартире сделано его руками – например, ремонт в кухне, ванной комнате, стеллажи для детской обуви, полочки… В выходные муж работает в пятикомнатной квартире, которую нам выделила наша госадминистрация в позапрошлом году. Работы много – и по водопроводным сетям, и по теплу, и по сантехнике, и по отделке, но дело движется вперед. Думаю, что пройдет ещё немного времени – и мы переселимся в более просторную квартиру.

– Светлана, а как Ваши дети учатся? Чем любят заниматься?

– У нас хорошие дети и учатся хорошо. Наташа вообще отличница. Четверо старших детей окончили художку, а четверо нынешних школьников посещают школу искусств. Наташа обучается по классу скрипки, а Даша, Милана и Арина учатся игре на фортепиано. Правда, с этим были проблемы. Когда дети дома упражнялись, играли гаммы на пианино, соседи несколько раз устраивали скандал. Я позвонила в милицию и попросила разъяснить, не нарушаем ли мы закон игрой на пианино. Получили ответ – играйте на здоровье, только не позже 11 часов ночи. Теперь я знаю, что отвечать, и своих детей в обиду не дам!

– Четверо ваших старших детей уже взрослые…

– Да, Карина и Настя замужем, воспитывают детей, Ксения работает поваром в одном из городских кафе, а Влад трудится в частной фирме. Он окончил кафедру дизайна, но не смог пока найти работу по специальности. Однако надежду не теряет. Влад может изготовить любое изделие из кожи. Он у нас, кстати, незаменимый мастер по ремонту обуви – умеет делать все! В наших условиях его умение ценится на вес золота.

– У вас и дети-школьники без дела не сидят…

– У нас все дети заняты в свободное от уроков время. Даша прекрасно делает прически сестрёнкам, маленькая Амелия любит мыть посуду, все старшие девочки умеют готовить и убирать. Благодаря такому воспитанию наши дети подготовлены к самостоятельной жизни, а девчонки мои – прекрасные хозяйки. Разве это плохо?

Телевизор мы включаем редко и ненадолго, только если показывают добрые советские сказки или развивающие передачи. Никаких сериалов и стрелялок! Так мы стараемся уберечь психику детей.

– Откуда у Вас такие познания в педагогике?

– Все родители отчасти педагоги, особенно если такой богатый опыт, как у нас с мужем. Не хочется, чтобы дети смотрели пошлые и жестокие фильмы или мультики, от которых они тупеют. Мне кажется, именно с этой целью – сделать наших детей глупыми – и заполонили экраны совершенно чуждые нам поделки, где много кричаще-ярких картинок и ни грамма смысла.

– А кем Вы мечтали стать в детстве?

– В это трудно поверить, но я мечтала стать фотографом и даже сделала первый шаг на пути к мечте – прошла стажировку у опытного старого фотографа, и даже чему-то научилась. Эти навыки помогают мне, когда фотографирую своих детей. У нас есть небольшой фотоаппарат. Раньше мы с мужем и детьми часто выезжали на природу, и я фотографировала всех с удовольствием. Теперь, к сожалению, наш старенький автомобиль в ремонте. Но все равно ждем весну и теплых дней!

– Вы никогда не жалуетесь, хотя я понимаю, что бывает трудно. Одного хлеба сколько приходится покупать! А молоко, яйца, мясо, творог, фрукты… Как вы выживаете?

– Нормально живем, не шикуем, но все необходимое у нас есть. Папина зарплата, детские пособия. Садик дети посещают бесплатно, а старшие дети обеспечены бесплатными обедами в школе, за музыкалку мы тоже не платим. Телевизор, компьютер, холодильник, стиральная машина, пианино – все у нас есть. Нет скрипки, приходится платить за аренду инструмента. Но для развития детей денег не жалко.

– А как проходят в вашей семье праздники? Ведь только дней рождения больше, чем месяцев в году!

– Никто не остаётся забытым или обделенным вниманием. Может, не будет дорогих подарков, но веселые поздравления и чаепитие с тортом будут обязательно.

– На чем же все-таки держится счастье вашей семьи? На трудолюбии? На терпении? На надежде на лучшее будущее?

– Все это важно, но не это главное. Главное, на чем держится семейное счастье, – это любовь. Любовь между матерью и отцом, любовь к детям. Знаете, в нашей семье есть традиция: перед сном, как бы я ни была занята, я обязательно подхожу к каждому ребенку, целую его и желаю спокойной ночи. Это так важно – знать, что ты нужен, что тебя любят. И неважно, сколько у тебя детей – двое или четырнадцать…

Дина Листюгина.

г. Рыбница.