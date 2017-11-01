Президент ПМР обсудил с главой миссии ОБСЕ в Молдове позитивные аспекты, связанные с открытием моста через Днестр, и перспективы решения иных вопросов переговорной повестки.

Приветствуя Майкла Скэнлана, Вадим Красносельский поблагодарил его за участие в решении такого важного вопроса, как открытие моста в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, назвав его значимым шагом в налаживании экономической и гуманитарной коммуникации между сторонами переговоров.

«Люди звонят, благодарят, говорят об активизации автомобильного перемещения. Уверен, что в итоге от возобновления движения по мосту выиграет и бизнес, который сталкивался с серьезными проблемами из-за неудобной логистики перемещения грузов. Открытие моста является примером хорошего компромиссного решения вопросов, от которых зависит жизнь большого числа людей», – отметил глава приднестровского государства.

Вадим Красносельский напомнил и о других вопросах повестки переговорного формата «5+2», требующих обсуждения и решения: апостилирование приднестровских дипломов о высшем образовании, проблемы в области телекоммуникации, автотранспорта, сельского хозяйства и образования. По словам Президента ПМР, эти вопросы могут быть решены только путем компромисса. «Так, шаг за шагом, мы придем к урегулированию проблем, которые годами сдерживали нормальные человеческие отношения между жителями двух берегов Днестра. Мы готовы к диалогу», – заверил Вадим Красносельский.

Глава миссии ОБСЕ в Молдове, в свою очередь, отметил, что участие Президента ПМР и главы молдавского правительства, а также представителей руководства Приднестровья и Молдовы в церемонии открытия моста стало свидетельством готовности к решению существующих проблем.

«Я на личном опыте могу подтвердить, что принятое решение упростило жизнь людей. Сегодня я приехал в Тирасполь именно по этому мосту», – сказал он.

По словам главы миссии ОБСЕ, готовность обсуждать актуальные вопросы переговорной повестки говорит о подлинном стремлении руководства республики находить решения, от которых зависит жизнь людей.

По информации пресс-службы Президента, собеседники также детально обсудили ряд актуальных вопросов текущего диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова.