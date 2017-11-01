Мы служим одному делу

Приднестровье посетила представительная старообрядческая делегация во главе с Митрополитом Московским и всея Руси Корнилием.

На территории бендерского Военно-исторического мемориального комплекса состоялась встреча главы государства с членами старообрядческой делегации. В ее составе –

Митрополит Московский и всея Руси Корнилий, Епископ Кишиневский и всея Молдовы Евмений, Благочинный Кишиневской епархии отец Андрей, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Сопровождали приезжих приднестровские старообрядцы – настоятели тираспольской и бендерской церквей отцы Василий и Андрей. Приветствуя гостей, Вадим Красносельский подчеркнул: «В Приднестровье вы не в гостях, а дома. Здесь Русский мир, Русская земля». Президент рассказал собеседникам историю появления на карте Приднестровья мемориального комплекса, созданного в 2007 году на месте военного кладбища, на котором покоятся 5127 человек.

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, назвав это место «уникальным, знаковым и святым», отметил: «Я рад, что визит начинается с посещения исторического мемориального места, которое хранит память о славе русского оружия. Среди воинов, захороненных на мемориальном комплексе, есть и русские старообрядцы, которые всегда были патриотами своей Родины, несмотря на гонения и преследования, которые стали причиной того, что сюда, на окраины Российской Империи, переселяли старообрядцев. Это было вынужденное переселение. Старообрядцы до сих пор здесь живут. Приднестровская земля стала для них родной».

В часовне в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя святые отцы совершили молебен об упокоении душ усопших. К Православному Кресту, установленному в центральной части комплекса, возложили цветы.

«Важно, что в Приднестровье сохраняется историческая память. Это дорогого стоит. Особую значимость это имеет для молодого поколения, которое в силу возраста мало знает историю», – считает Владыка Корнилий.

Продолжилось общение с членами делегации в рабочем кабинете главы государства. Как сообщает президентская пресс-служба, в ходе дискуссии вспомнили о том, что первое знакомство Вадима Красносельского и Владыки Корнилия состоялось на площадке фонда «Русский мир».

Этот аспект оба считают не только значимым, но и символичным. «Мы, старообрядцы, в моем представлении, русские из русских, православные из православных, потому что всегда хранили и храним традиции и русский дух и, конечно, заветы православия.

Это то, на чем держится старообрядчество. Несмотря на все гонения, старообрядцы всегда оставались патриотами. Мы знаем, что во все времена русские люди никогда не была агрессорами, но всегда находили силы отразить нападки на Русскую землю, на веру. Наша сегодняшняя задача состоит в сохранении традиций, истории, памяти. Это нас и объединяет с Приднестровьем, где сохранению исторической памяти уделяется серьезное внимание. Для нас это важно», – отметил настоятель.

«Приднестровье, конечно, православная земля, земля Русского мира. Старообрядцы представлены здесь очень большой общиной. Это сложилось исторически. Во времена гонений на старообрядцев они уходили на окраины Российской Империи и расселялись здесь. Уверен, что наступают времена объединения религии и умов. Мы служим одному делу. Мы служим нашему народу. Разобщенность – только на радость врагам. Если уж люди не могут договориться в светском мире, то люди духовные, люди, которые служат Богу, должны это сделать первыми. В Приднестровье государственная политика так построена, что у нас никто не ущемлен не только в православной вере, а вообще в вопросах веры. Уверен, ваш визит усилит позиции старообрядческой церкви, старо-обрядцев в Приднестровье», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Говорили в ходе встречи о взаимодействии церкви и власти. Фарит Мухаметшин рассказал о поддержке, оказываемой старообрядцам российским посольством, заверив, что помощь будет предоставляться и впредь. Упоминали многочисленные проекты и мероприятия, проводимые совместными усилиями. Посол подчеркнул, сколь значимо, что в Приднестровье в вопросах сохранения исторической памяти не выделяют одних в ущерб другим.

Обсудили и некоторые планы на перспективу. Владыка Корнилий, к примеру, упомянул 400-летие протопопа Аввакума. Мероприятия, связанные с празднованием этой значимой для старообрядчества и православия в целом даты, уже обсуждались на уровне российского руководства.

Вадим Красносельский заверил представителей старообрядческой общины, что юбилей святого не останется незамеченным и в Приднестровье. Президентом дано поручение изучить возможные варианты и разработать соответствующий план.