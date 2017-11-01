В ней сокрыто жизни существо…

Уважаемые приднестровцы!

Примите самые искренние поздравления с Днем матери!

В этот замечательный день слова сыновней и дочерней благодарности обращены к нашим любимым и дорогим мамам. Мы пришли в мир благодаря им. Они с первого дня были рядом с нами, склоняясь над колыбелями. Они переживали, когда мы болели и когда совершали ошибки, радовались нашим успехам и достижениям.

Любовь матери – это святое и высокое чувство, сильное, как сама жизнь. Мама любит свое дитя не за что-то – она просто любит его, пестует и оберегает, помогает стать человеком, понять разницу между добром и злом, найти себя, состояться.

С мамой можно поделиться любой проблемой: она все поймет. Для нее даже взрослые дети – все равно дети, которым нужно помочь советом и душевным теплом.

Низкий поклон вам, славные матери Приднестровья! Спасибо вам за труд неустанный, спасибо за ваше терпение и за вашу бескорыстную любовь!

Будьте здоровы и счастливы! Пусть дети оправдывают ваши ожидания!

Вадим Красносельский,

Президент ПМР.