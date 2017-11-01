Два в одном

Развитию и воспитанию юного поколения в Днестровске уделяется огромное внимание. Это в последние годы особенно видно по финансовым вложениям в учреждения образовательной сферы.

Помимо двух средних школ и четырёх детских садов в Днестровске работает ряд учреждений дополнительного образования, где после школьных уроков сосредотачивается большое количество детей и подростков. Обучаясь музыке и рисунку, занимаясь танцами и вокалом, добиваясь спортивных результатов и постигая ремёсла в кружках прикладного творчества, дети постепенно вырастают из рамок города, в котором живут. Им нужны выезды на состязания и фестивали, встречи со сверстниками и наработка опыта в совместных выступлениях с другими коллективами… Транспорт в таких случаях оказывается самой большой проблемой. И вот в ноябре нынешнего года она, наконец, была решена. Государственная администрация приобрела автобус на 20 посадочных мест. Теперь не придётся ходить с протянутой рукой к спонсорам, складываться на бензин, переплачивать огромные суммы, чтобы съездить на олимпиаду или конкурс. А значит, открываются новые возможности и перспективы для развития детских талантов, спортивных достижений и новых творческих побед.

Однако держать микроавтобус только для такого рода выездов в МУП «ЖЭУК г. Днестровска», куда он был передан для эксплуатации, посчитали нецелесообразным. Тем более, что изначально речь шла о приобретении автомобиля для перевозки грузов на объекты ремонта и строительства. Более двух месяцев шли поиски подходящего транспорта, способного выполнить обе функции. На первый взгляд, совместить их казалось нереальным. Но только не для умельцев Днестровского ЖЭУКа. Вместе с опытным шофёром Григорием Тараненко, имеющим все водительские категории, который, кстати, и будет сидеть за рулём микроавтобуса, директор предприятия Олег Чебан уже продумал схему быстрого съёма сидений для превращения автомобиля из пассажирского в грузовой. По расчётам, такое переоборудование не займёт больше часа. Боковые стены микроавтобуса будут оборудованы QSB-плитой с прорезиненной обёрткой для предохранения салона от непредвиденных повреждений.

26 ноября микроавтобус совершил первые рабочие выезды, доставив в Глинойскую школу-интернат участников творческих коллективов Днестровского ДЮЦ, которые дали в стенах школы большой концерт. А во второй половине дня воспитанники интерната были привезены в Днестровск для выступления на благотворительном концерте. Данное мероприятие стало совместной акцией городской госадминистрации и ЗАО «Молдавская ГРЭС».

Галина БЕЗНОСЕНКО.

г. Днестровск.