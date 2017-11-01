Я бы в армию пошел – пусть меня научат…

В республике состоялась первая отправка новобранцев.

Вчера со столичного Мемориала Славы призывники были отправлены на республиканский сборный пункт, откуда ребят распределили по воинским частям и подразделениям. Как отметил военный комиссар ПМР Владимир Пальчинский, новобранцам предстоит освоить азы военной науки, включиться в ритм и график армейской жизни, получить специальные знания. Статус военнослужащего обязывает. Молодые люди должны научиться отвечать не только за самих себя, но и за выполнение задачи подразделением как на службе, так и за пределами части – быть примером для окружающих, защищать честь мундира.

С ребятами поделился опытом ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке, председатель комитета Вооруженных сил совета ветеранов Тирасполя Валерий Глазков. Он прочел новобранцам стихи о священных словах присяги, произнес напутственную речь.

Сами призывники не могли сдержать эмоций, не скрывали, что, с одной стороны, приходится расставаться с близкими, начинать, фактически, новую жизнь. Но с другой – понимаешь, что отслужить должен каждый мужчина, защитник Родины, своей семьи.

Заместитель министра обороны, начальник управления воспитательной работы Александр Доников отметил, что отношение к службе у многих молодых людей в последнее время кардинально изменилось. Во многом это связано с тем, что в самой армии произошли перемены. Срок службы сокращен до года. Введен режим рабочего дня. У военнослужащих срочной службы появилась возможность одновременно служить и заочно учиться.

Ситуация настолько изменилась, что те, кто на протяжении многих лет уклонялся от призыва, сами обращаются в министерство обороны, говорят, что хотят выполнить перед Родиной свой долг. И действительно, в строю можно видеть призывников разного возраста.

Молодые люди не просто с готовностью приходят в военкомат, но и просят направить их в элитные подразделения, где, соответственно, уровень нагрузок значительно выше. Самой большой популярностью пользуются Рота почетного караула и армейский спецназ.

Всё это говорит о том, что приднестровцы не просто хотят «отслужить», а провести время в армии с пользой, повысить уровень своей подготовки, как об этом сказал призывник Дмитрий Савенков.

Призыв будет продолжаться до 31 декабря 2017 года.

Михаил Фернет, г. Тирасполь.