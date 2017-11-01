Восстановить доверие людей к власти

В понедельник многие дубоссарцы отправляются на прием граждан по личным вопросам, который еженедельно проводит глава госадминистрации Дубоссар Руслан Чабан. Бывает, в день он принимает до двадцати пяти и более человек, внимательно выслушивая каждого.

Жители города и сел района приходят сюда после того, как проблемы, с которыми они обращались в разные инстанции, так и не были решены, приходят с последней надеждой, что их, наконец, услышат, и дело, требующее своего решения, сдвинется с мертвой точки.

Многие из них находятся в сложной жизненной ситуации, и больше им рассчитывать не на кого.

Профильная комиссия, в состав которой входят представители госадминистрации, центральной больницы, социальных служб и другие специалисты, тщательно рассматривает каждое такое обращение, обследует условия проживания обратившегося и принимает совместное решение. Ни одно такое обращение не остается без ответа.

Активное участие приняла госадминистрации в организации акций по оказанию помощи двум тяжелобольным дубоссарцам. Информация о случившихся в этих семьях несчастьях и об открытии специальных счетов для перечисления денежных средств была размещена на сайте Дубоссар, в городе проводят акции по их сбору.

Многие жители обращаются за помощью в оказании трудоустройства. А в этом вопросе приходится делать неоднозначные выводы. На сайте Дубоссар еженедельно обновляется информация об имеющихся вакансиях. Так, сегодня в Дубоссарах требуется 23 врача, 11 медицинских сестер, лаборанты, фармацевты, механики, водители, электромонтеры и другие представители различных профессий. Дубоссарская швейная фабрика очень нуждается в швеях, причем этой профессии обучают людей всех возрастов прямо на производстве, в созданном учебном классе. На время обучения им выплачивается неплохая стипендия, а заработки достигают шести тысяч рублей в месяц. В рабочих нуждаются винодельческие предприятия – «ТВКЗ «KVINT» и ЗАО «Букет Молдавии», другие сельскохозяйственные предприятия. Но многих не устаивает размер заработной платы и условия работы, и они отказываются от предлагаемых вакансий, предпочитая сидеть дома или перебиваться случайными заработками. Нередко на прием приходят нигде не работающие и мать, и отец семейства с большимим долгами по оплате за коммунальные платежи, требующие и материальной помощи на детей, и трудоустройства.

В таких случаях справедливо будет заметить, что, являясь безработным, для того, чтобы содержать свою семью, необходимо все-таки для начала устроиться на предлагаемую работу и начать получать зарплату.

Тем не менее, во многих случаях глава госадминистрации дает поручение руководителям предприятий и организаций – в случае появления вакансий лично известить заявителя о такой имеющейся в данный момент возможности.

Еще один из вопросов, с которыми приходят на прием дубоссарцы, – это просьбы о ремонте многоквартирных домов, в которых они проживают, благоустройстве придомовой территории.

В этом году в госадминистрации была создана рабочая группа, большинство состава которой составляют депутаты, представители общественных организаций, госадминистрации, специалисты профильных служб, которая проводит обследование данных домов и рассматривает возможность включения в программу по ремонту жилого фонда. В первую очередь в данную программу включают объекты, находящиеся в наиболее сложной, аварийной ситуации. Новые кровли многоквартирных домов в настоящее время устанавливаются из металлопрофиля, что требует больших финансовых затрат, при этом гарантируется высокое качество, гарантийный срок составляет 50 лет. В текущем году в Дубоссарах были установлены четыре таких кровли. В подвальных помещениях 12 многоквартирных домов в этом году заменены сети водоснабжения и водоотведения, а в трех из них – и теплосети.

Впервые за последние восемь лет в Дубоссарах в 2017 году за счет средств местного бюджета сформирована программа капитального ремонта, в которую вошли три объекта: школы в селах Ново-Комиссаровка, Гармацкое и городская школа №4.

Руководитель города и района Руслан Чабан постоянно акцентирует особое внимание руководителей предприятий и организаций, что в отношении поступающих обращений граждан меры реагирования должны предприниматься незамедлительно.

«Мы должны обеспечить восстановление доверия людей к власти», – говорит руководитель города и района. И для этого сегодня в Дубоссарах делается все возможное.

Инна Влада, г. Дубоссары.