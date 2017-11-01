В преддверии первого чтения

Депутаты парламентских комитетов продолжают рассматривать представленные Правительством бюджеты

республики и фонда социального страхования на будущий год.

Пенсии – первоочередные выплаты

В числе рассмотренных депутатами вопросов в ходе заседаний комитетов и проект бюджета Единого государственного фонда социального страхования на будущий год. Несмотря на его дефицит в размере 880 млн рублей, нет оснований беспокоиться по поводу своевременной и в полном объеме выплате пенсий. Источником погашения дефицита фонда станут средства специального газового счета.

К сожалению, в будущем году не планируется повышение минимального размера пенсий, впрочем, как и заработных плат бюджетникам. Но нельзя забывать, что парламентарии, представляющие интересы избирателей, только приступили к рассмотрению проектов республиканской казны и бюджета ЕГФСС, и, наверное, еще не сказали своего главного слова.

В сравнении с нынешним годом в будущем доходная часть социального фонда несколько уменьшится. Это вызвано определенным снижением числа получателей пенсии. Об этом свидетельствуют и данные статистического мониторинга. В 2015 г. в ПМР число пенсионеров превышало 141 тыс. человек. По состоянию на 1 ноября 2017 г. в Приднестровье проживало 120205 получателей приднестровских пенсий. В сравнении с началом этого года их число уменьшилось на 5792 человека. Это как естественная убыль, так и переход граждан на пенсионное обеспечение в другие государства, прежде всего Россию. В соответствии с проектом бюджета ЕГФСС на будущий год получателей пенсий будет 123 тыс. человек. Специалисты фонда прогнозируют переход граждан соседних государств на пенсионное обеспечение нашей республики.

Не меньшее место в работе фонда соцстраха занимают вопросы занятости населения. Так, по просьбам глав госадминистраций в следующем году вновь могут вернуться к зарекомендовавшей себя практике четырехдневной общественной отработки на муниципальных предприятиях и в учреждениях людей, состоящих на учете в центрах занятости в качестве безработных. Определенные средства предполагается выделить на реализацию программ «Молодежная практика», «Стажер», «Шанс», что позволит занять трудовой деятельностью молодежь.

В приоритете – здоровье граждан

Депутаты профильного парламентского комитета при рассмотрении проекта бюджета-2018 в первую очередь сконцентрировали внимание на выделении денежных ресурсов для функционирования социальной сферы и системы здравоохранения. По этим статьям объем предполагаемого финансирования практически остался на уровне года текущего.

Особую обеспокоенность парламентариев вызывает такая статья бюджетных расходов, как лечение граждан за пределами республики. Они полагают, что ассигнования на это должны быть увеличены. Подтверждением этих слов стали данные минздрава о том, что выделенные в 2017 г. на лечение приднестровцев за границей из бюджета средства уже исчерпаны, пациентов приходится спасать, что называется, в кредит. А это и дети с врожденным пороком сердца, и больные с онкологическими патологиями. Больше парламентарии запрашивают и для повышения квалификации врачей.

В рамках проекта бюджета республики на будущий год предусмотрено выделение средств на финансирование четырех государственных программ в сфере здравоохранения.

На что еще потратимся

На каждой встрече с избирателями депутаты слышат просьбы о выплате компенсаций по «сгоревшим» советским вкладам. На будущий год Правительство предполагает выделить на эти цели 6 млн рублей. Народные избранники же полагают, что этих средств будет недостаточно, и предлагают увеличить лимиты до 10 млн рублей. Попутно стоит сказать, что в некоторые годы из госказны на эти благие цели выделялось до 50 млн рублей.

В будущем году государство намерено рассчитаться с предприятиями, которые участвовали в реализации госпрограммы питьевого водоснабжения сел. На это планируется выделить 8 млн рублей. Кредиторская задолженность перед подрядными организациями образовалась еще в 2013 г. С тех пор у республиканского бюджета нет возможности ее погасить.

Есть надежда, что в 2018-м на 40 млн рублей будет сокращен государственный долг перед энергоснабжающими предприятиями. Эти средства им крайне необходимы для проведения текущего и капитального ремонта, реконструкции сетей и оборудования с целью надежного обеспечения потребителей республики природным газом, тепловой и электрической энергией, водой.

В будущем году в нескольких учебных заведениях намечена реализация пилотного проекта по нормативно-душевому финансированию. Соответствующий опыт члены Правительства перенимали в ходе служебной командировки в Московскую область осенью этого года. Для своевременных выплат заработных плат и отпускных работникам образовательных учреждений в летний период кабинет министров намерен формировать накопительный фонд. По закону, работник должен получить отпускные в последний рабочий день перед наступлением отпуска.

Средства государственной программы «Учебник» в наступающем году сконцентрируют только для издания учебников на молдавском и украинском языках.

В ходе рассмотрения законопроекта о республиканском бюджете депутаты затрагивали также перспективы образования фонда исполнения наказов избирателей. Эту тему предварительно обсуждали в ходе встречи, посвященной работе над бюджетом-2018, глава государства, премьер-министр и спикер.

Немало внимания народные избранники уделили и адресности расходов республиканской казны. Представители депутатского корпуса убеждены, что в нынешних кризисных условиях, связанных с внешними ограничениями, народные средства необходимо расходовать рационально и экономно. В связи с этим у членов комитета по государственной региональной политике, к примеру, вызвало сомнение намерение Правительства выделить 500 тыс. рублей для проведения внешнего аудита выполнения бюджета будущего года. Выполнение этих функций вполне по силам работникам Счетной палаты.

Сегодня в ходе пленарного заседания депутатский корпус рассмотрит проект Закона «О республиканском бюджете на 2018 год» в первом чтении.

Александр ЗАВЕЛЯ.