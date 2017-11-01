Опыт и мудрость ветеранов бесценны

Люди объединяются в группы по профессиональным, деловым, политическим и иным интересам, чтобы эффективно взаимодействовать с властью и обществом в целом, выполнять определённые цели, помогать друг другу.

Большую роль в патриотическом воспитании молодого поколения бендерчан и помощи одиноким пожилым гражданам играет городской совет ветеранов. Его представители реагируют на политические, экономические, социальные изменения внутри республики и за её пределами.

Итоги пятилетней работы общественной организации «Совет ветеранов войны, труда и вооружённых сил г. Бендеры» подвели на отчётно-выборной конференции. Как отметил председатель совета Юрий Ильяшенко, увеличилось число первичных организаций, однако их численный состав по всем категориям с годами только уменьшился. Участников боевых действий Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших узников фашизма, инвалидов войны, участников войны 1992 года, вдов на сегодняшний день более 2,5 тыс. человек. На своих жизненных историях ветераны воспитывают подрастающее поколение, являются примером для молодых.

Во времена, когда пытаются переписывать историю, неправильно истолковывают события, ветераны делают упор на патриотическом воспитании молодёжи и всех граждан. Говорят, что необходимо проводить больше конкурсов, смотров, соревнований, концертов, фестивалей с посещением музеев и памятных мест, организовывать совместные мероприятия для детей и взрослых.

«Предстоит ещё многое сделать. Мы нацелены на то, чтобы достойно встретить 75-летие Победы, 30 лет ПМР и 100-летие создания Вооружённых сил – Красной Армии и Красного Флота», – подчеркнул Юрий Иванович.

В будущем планируют организовать общественную приёмную совета ветеранов, содействовать городскому управлению социальной защиты по предоставлению ветеранам соцуслуг, ходатайствовать, чтобы ветераны-юбиляры получали поздравления лично от Президента и главы города.

Среди прочих предложений – создание школы рабочей молодёжи, когда школьники после её окончания уже обладают определённой профессией. Эту идею поддержала депутат Молодёжного парламента Анна Главацкая, присутствовавшая на конференции.

За активную общественную деятельность, высокую гражданскую ответственность, вклад в патриотическое воспитание молодёжи совет ветеранов наградили грамотами главы госадминистрации Бендер и городского Совета народных депутатов.

Последним вопросом конференции значились организационные моменты. Избрали президиум совета, ревизионную комиссию, а председателя организации решили не менять. Юрий Ильяшенко продолжит руководить ОО «Совет ветеранов войны, труда и Вооружённых сил г. Бендеры».

Надежда ПИРОГОВА.

г. Бендеры.