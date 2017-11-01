Сегодня Центральная избирательная комиссия отмечает 27-летие. Ознаменовать его решено было круглым столом, который посвятили обобщению опыта последних двух всереспубликанских электоральных кампаний – 2016 года, когда в республике впервые проводился Единый день голосования, и прошлогодних президентских выборов.

Тема круглого стола, организованного Центризбиркомом совместно с Приднестровским госуниверситетом им. Т.Г. Шевченко, так и звучала: «Уроки выборов в Приднестровской Молдавской Республике».

Председатель ЦИК Елена Городецкая свой доклад посвятила анализу методов использования административного ресурса прежней властью во время избирательных кампаний. В частности, ею была поднята тема дополнительных списков, которая очень активно использовалась для дискредитации Центризбиркома. Елена Городецкая напомнила о прокламациях, распространявшихся в прошлом году непосредственно перед днём голосования, в которых утверждалось о 50 тысячах «мёртвых душ» в списках избирателей. Позднее оказалось, что процент проголосовавших по дополнительным спискам не просто ничтожно мал, а рекордно низок за всю историю приднестровских выборов и референдумов.

«Мы вышли на показатель, когда избирательные списки составили менее 0,2% от базы избирателей и включали в себя в основном недавно достигших 18 лет и прописавшихся. Такого низкого уровня не было ещё никогда», – отметила в докладе Елена Городецкая.

Обобщая проделанную ЦИК работу по изучению методов использования во время двух последних избирательных кампаний административного ресурса, Елена Городецкая заметила, что именно своевременное выявление его применения и повысило явку, и сказалось на позиции большинства избирателей.

Изначально круглый стол планировался как международный. Ранее неоднократно в нашей газете появлялись публикации о развитии связей между приднестровским и российским Центризбиркомами. Нынешний научный форум должен был пройти в виде телемоста с Москвой. Но накануне стало известно о том, что на это же самое время в последний момент назначено мероприятие, связанное с предстоящими в марте следующего года выборами Президента России. Телемост не состоялся. Не смог по объективным причинам приехать и первый вице-президент российского Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Он специализируется на изучении электоральных процессов в странах бывшего Советского Союза. Прекрасно осведомлён и о том, как проводились выборы в 2015-м и 2016 годах. На выборах Президента ПМР он работал в качестве международного наблюдателя. В адрес организаторов круглого стола российским экспертом был направлен доклад, в котором даётся высокая оценка и приднестровскому избирательному законодательству, и организации выборов в нашей республике. Причём Григорий Трофимчук отметил, что в этом плане Приднестровье могло бы стать примером и для соседней Молдовы.

«Не в последнюю очередь отлаженный избирательный механизм влияет на позитивный имидж Приднестровья в целом. Неуклонное следование закону, упор на международный опыт дают заметные результаты. Более того, Молдове можно перенять опыт Приднестровья, касающийся сферы выборов», – говорится в докладе Григория Трофимчука.

Доклады, прозвучавшие на круглом столе, касались не только анализа проводившихся в разные годы в Приднестровье избирательных кампаний, но и возможных изменений законодательства в этой сфере. Например, старший преподаватель кафедры теории государства и права юридического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко Оксана Малярчук выступила с докладом, в котором рассказывалось о мировой практике определения места избиркомов в системе государственной власти. Ею были приведены примеры нескольких стран мира, где по законодательству избирательные комиссии составляют отдельную ветвь власти.

В свою очередь начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Тираспольского юридического института МВД ПМР им. М. И. Кутузова Сергей Сергеев представил доклад на тему «Возрастной ценз избирательного права – актуальные вопросы изменения». В нём шла речь о тенденциях к уменьшению избирательного возраста. По мнению автора доклада относительно активного избирательного права, возрастной ценз необходимо оставить нынешним (18 лет), а применительно к пассивному – ещё и увеличить с нынешних 21 года до 25 лет.

Ещё до того, как прозвучали эти доклады, принявший участие в работе круглого стола Председатель Верховного Совета Александр Щерба подчеркнул: «Побеждают и выживают только те государства, которые внедряют у себя новации. А вот для того, чтобы в эти процессы были вовлечены все от мала до велика, необходимы чёткие рамки в виде норм права». По словам спикера парламента, законодательство, в том числе и избирательное, должно быть «с одной стороны, простым и прозрачным, а с другой, чтобы оно не отставало от лучших мировых стандартов». Правда, как подчеркнул Александр Щерба, излишнее новаторство способно в условиях международной непризнанности вызвать критику за рубежом. «Но если мы будем отставать, то нас будут обвинять в том, что мы ретрограды и цепляемся за прошлое», – вместе с тем, заметил глава законодательной ветви власти.

Как отметила во время работы круглого стола декан юридического факультета госуниверситета Галина Сандуца, все прозвучавшие доклады будут опубликованы в специальном сборнике. Тираж будет невелик, но вполне достаточен для того, чтобы с представленными научными работами ознакомились специалисты.

Александр Никитин.