Сельское хозяйство – потенциал развития

Рабочая неделя в Правительстве началась с совещания, посвященного стратегии развития сельского хозяйства. В нем приняли участие Председатель Правительства Александр Мартынов, вице-премьер – глава минэкономразвития Сергей Оболоник, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль, представители бизнеса в сфере АПК.

В приветственном слове Александр Мартынов отметил, что при разработке ключевых направлений реформ и программ государство ориентируется на мнение бизнес-сообщества.

«Сельское хозяйство для нас является одной из ключевых отраслей. В развитии сельского хозяйства мы видим потенциал для развития всей нашей республики. Речь идет о создании новых рабочих мест, росте валового внутреннего продукта. Нам необходимо понимать, куда мы двигаемся, необходима программа развития сельского хозяйства», – подчеркнул премьер.

В свою очередь Ефимий Коваль поблагодарил Александра Мартынова за внимание, оказанное данной теме. Министр сообщил: на текущий момент в республике собрано 458 тысяч тонн зерна. Подсолнечника произведено объемом 129,6 тысячи тонн. По его словам, это самая максимальная цифра за всю историю ПМР. Овощей собрано на уровне 44 тысяч тонн, как и в прошлом году.

По мнению министра, зерном республика обеспечена в 6 раз больше положенного. Такая диспропорция вызвана слабым развитием животноводства в государстве, считает Ефимий Коваль. В случае более интенсивного развития востребованность зерна была бы выше.

По подсчетам специалистов, овощами (без учета личных приусадебных участков) республика обеспечена на 36%, фруктами – в полном объеме, молоком – 40%, мясом – 26%.

«Помимо того, что необходимо наращивать экспорт, мы видим, что емкость внутреннего рынка позволяет землепользователям нарастить объемы. По крайне мере, что касается овощей, мяса и молока», – обозначил глава Правительства.

В профильном министерстве разработали программу развития сферы АПК. Благодаря ее реализации обеспеченность населения по ряду позиций планируется повысить. Стоит отметить, что разработкой документа министерство сельского хозяйства и природных ресурсов занималось совместно с землепользователями.

Согласно стратегии, планируется ежегодно 32 млн рублей направлять на развитие сферы АПК. Средства будут расходоваться на стабилизацию тарифной и налоговой политики, а также поддержку экспорта, отмечает пресс-служба Правительства. На совещании многие аграрии говорили о том, что производство зерновых менее затратное, чем занятие плодовыми или овощными культурами. Таким образом, господдержку необходимо ориентировать на эти виды деятельности. Некоторые из предпринимателей также отмечали – нужно направить усилия на развитие культур, которые дают больший объем с гектара земли.

По итогам дискуссии Александр Мартынов предложил доработать документ. Он также дал ряд поручений относительно разработки программы.