Забота государства

Обеспечение Вооруженных сил – главная тема встречи Президента с министрами обороны и финансов.

В ходе совещания в рабочем кабинете главы государства министр обороны рассказал, что Вооруженные силы обеспечены ГСМ, вещевым имуществом и продуктами питания в необходимом количестве. По словам Олега Обручкова, качество приготовления пищи для военнослужащих, обеспечение условий для ее своевременного приема, соблюдение норм порционности находятся под постоянным контролем.

Финансирование затрат, связанных с приобретением горюче-смазочных материалов, осуществляется в объеме, достаточном для выполнения стоящих перед Вооруженными силами задач и обеспечения боевой готовности армии, проинформировал министр. При этом он обозначил проблему недофинансирования статей, связанных с обмундированием и содержанием автотранспорта.

Министр финансов Ирина Молоканова напомнила в этой связи о дефицитности бюджета, приоритете социально защищенных статей, а также о прошлогодней кредиторской задолженности, на погашение которой ушла ровно половина из заложенных на 2017 год 30 миллионов рублей.

Глава государства, подтвердив, что на первом плане должно быть выполнение государством социальных обязательств, подчеркнул и немаловажность таких направлений, как образование, оборона, правоохранительные органы. Как сообщает президентская пресс-служба, говоря об условиях несения службы, Вадим Красносельский подчеркнул, что они должны быть комфортными.

«Военнослужащие должны чувствовать заботу государства. Они должны быть обеспечены форменной одеждой и качественным питанием. В воинских частях должны быть созданы нормальные условия для нахождения, проживания, несения службы», – отметил Президент.