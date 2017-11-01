На территории Бендерской крепости летом этого года рядом с церковью Александра Невского была заложена часовня в память о расстрелянной семье императора Николая II. За несколько месяцев возвели стены, а на днях на вершину водрузили купол и православный крест.

Место строительства часовни выбрано не случайно. Александро-Невская церковь – старейший объект православной культуры города Бендеры, строилась в XIX веке. В ней молились солдаты перед военными походами, её неоднократно посещали российские императоры.

Весной 1916 года, за два года до расстрела царской семьи, в храме вместе с супругой и детьми молился император Николай II. После августейшая семья пила чай во дворе храма. Кстати, на месте, где происходило государево чаепитие, уже в наше время возведена беседка.

Надо отметить, что церковь Александра Невского в советское время пришла в запустение – обрушились потолок и внутренние перегородки, стояла без окон и дверей. По инициативе Вадима Красносельского в 2008 году началось восстановление храма. Через три года работы были завершены, и церковь открыли для посещений.

Само действо, когда большой золотой купол и крест водружали на часовню, проходило на глазах у прихожан, военных и Президента Вадима Красносельского. Но сначала Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил молебен в Александро-Невской церкви.

Обращаясь к участникам церемонии, глава государства отметил, что убийство царской семьи положило начало гражданскому кровопролитию, хоть споры о событиях вековой давности ведутся до сих пор. Несомненно одно: последующие изменения, произошедшие в России, разделили эпоху на «до» и «после». Вадим Николаевич указал на достижения и потери последующих лет, при этом подчеркнув, что каждое событие оценивают по-разному.

«Сопоставляя, очень сложно принять одну сторону. На мой взгляд, спустя сто лет не надо выяснять, кто был прав, кто виноват. Надо идти вперёд, помнить о прошлом и думать о будущем. Сегодняшнее мероприятие, которое проходит на территории Бендерской крепости, говорит о том, что мы помним и чтим свою историю любого периода времени – как Российской Империи, так и Советского Союза. Дай Бог, чтобы данная часовня послужила символом покаяния всего народа за те беды, которые случились», – сказал Президент, поблагодарив всех, кто был причастен к созданию часовни, и выразил уверенность, что к столетию расстрела царской семьи – к 16-17 июля 2018 года – здесь зажгут поминальные свечи и будут читать молитвы.

Светлана Осадчая.