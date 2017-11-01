Просветимся вместе

В Бендерах и близлежащих сёлах с 11 по 28 декабря будет работать мобильный флюорографический комплекс, цель которого – профилактика туберкулёза.

Специалисты Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи проведут флюорографическое обследование жителей Бендер и сёл Гиска и Протягайловка. Работать мобильный флюорографический комплекс будет с 11 по 28 декабря по следующим адресам: поликлиники – №3, ул. Коммунистическая, 189 А; №5, ул. 40 лет Победы, 43 А; №6, ул. Ленинградская, 22; №7, ул. Тимирязева, 38; СВА с. Гиска, ул. Ленина, 174; с. Протягайловка, переулок Первомайский, 6. Своевременное выявление туберкулеза является определяющим фактором в благоприятном исходе заболевания и предупреждении его распространения.