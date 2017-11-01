С «Тигиной» всегда в моде

Когда покупаешь обувь под торговой маркой «Тигина», сразу понимаешь: родом она из Бендер. «Тигина» – старое название города. И надо сказать, что обувь, произведённую здесь, уважают как в Европе, так и в России. Недавно две пары мужских туфель сама отправляла друзьям в Москву. А наши жители обувь «Тигины» покупают из года в год – и ноге комфортно, и кошельку не туго, говорят они.

Пьянству – бой, нам обувь нужна!

История возникновения фабрики довольно интересная. В ходе пресловутой кампании по борьбе с пьянством правительством в 1986 году было принято решение о переоборудовании бендерского винзавода в обувную фабрику. Получив имя «Тигина», она в конце 1989 года произвела первую пару мужских туфель. Постепенно фабрика расширяла ассортимент товара. Изначально в коллекции было 3-5 моделей мужской обуви. На сегодняшний день модельный ряд значительно расширен. Обувь «Тигины» конкурентоспособна, соответствует высоким требованиям международных стандартов качества.

Качество и разнообразие продукции – путь к успеху

Но если началась фабрика как производство сугубо мужской обуви, то сейчас готова шить на всю семью. «Мы не стоим на месте, а движемся семимильными шагами в правильном направлении. Сегодня выпускаем обширный ассортимент как мужской, женской, так и детской обуви на все времена года. Всего около 350 разных моделей», – отметила генеральный директор ЗАО «Тигина» Татьяна Сорокина.

На фабрике используют в основном литьевой метод крепления подошвы к верху, который, как известно, является самым прочным соединением. Технологический процесс производства организован при поддержке, сотрудничестве и на основе лицензии немецкой компании «Рихард Брилл». Взаимодействие с западноевропейскими партнёрами продолжается до сих пор.

Модельеры «Тигины» усердно трудятся, для того чтобы создать, прежде всего, оригинальные модели обуви, не забывая об их удобстве и актуальности на сегодняшнем рынке. Два раза в год презентуют коллекции на наиболее известных выставках в России, Германии, Молдове и Украине. Сейчас шьют зимнюю обувь, а затем приступят к летней. Произвести планируют не меньше, чем в прошлом, 2016 году, тогда с конвейера сошло 250 тысяч пар.

Популярна и в России, и в Европе

У бендерского предприятия «Тигина» много партнёров, клиентов и заказчиков. Долговременное сотрудничество с немецкими компаниями Rilker, Rohde, Romika вывело фабрику на мировой уровень, позволяет осваивать новейшие технологии, неуклонно повышать качество выпускаемых изделий.

В основном фабрика выполняет заказы российских и европейских фирм. На внутренний рынок идёт 15% выпускаемых изделий, остальные 85% экспортируют в Германию, Румынию, Россию и другие страны СНГ. Значительно увеличился экспорт в Россию. В этом направлении в текущем году предприятию удалось поставить в 4 раза больше обуви, чем в 2016-м.

Кроме того, в прошлом году впервые за всю историю работы предприятие получило лицензию на производство и самостоятельную продажу обуви под немецкой маркой фирмы «Romika». Теперь в сети магазинов «Floti» (слияние двух брендов – «Floare» и «Tigina») представлен широкий ассортимент данной продукции.

Бывали и сложные времена

На протяжении всей деятельности предприятие модернизирует производственные мощности, налаживает новые формы сотрудничества с партнёрами, ищет новые рынки сбыта. Сегодняшнему ритму работы способствует и помощь от государства, которое предоставило льготы по налогообложению в 50% на выручку по реализации внешнеэкономических договоров.

«Самое главное, что мы работаем, развиваемся и предоставляем рабочие места, а сегодня это немаловажно. Производство загружено на полную мощность. Мы получаем новые заказы и рассчитываем увеличить объёмы производства более чем на 20%. На фабрике работает более 200 человек. Наши двери открыты как для молодых специалистов, так и для опытных. Мы понимаем, как важно поддержать молодёжь, помочь ей встать на ноги. Поэтому очень часто берём учеников и обучаем их обувному делу», – отметила Татьяна Валерьевна.

Фабрика «Тигина» уже много лет сотрудничает с Бендерским торгово-технологическим техникумом, студенты которого регулярно проходят здесь практику. В настоящее время азы обувной профессии непосредственно на производстве постигают будущие обувщики Пётр Паскаль, Василий Мельничук и Александр Старыш. По окончании обучения ребятам присвоят разряд рабочей профессии «Сборщик обуви». Лучшие выпускники остаются здесь работать. Так, во время преддипломной практики на «Тигине» хорошо зарекомендовала себя Валерия Ферару-Братан. Сдав выпускные экзамены, она стала частью тигиновской команды, работает в должности техника-технолога. На предприятии отмечают: лучше взрастить собственных специалистов, чем ждать, пока кто-то придёт. А профессию обувщика в нашем крае, где развита лёгкая промышленность (только в Бендерах работают три крупные обувные фабрики), считают более чем востребованной.

Светлана Осадчая, г. Бендеры.