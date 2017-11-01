Духовно-нравственная сфера

Глава государства Вадим Красносельский встретился с Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой. В ходе разговора Владыка проинформировал Президента о состоявшемся накануне в кафедральном соборе Рождества Христова собрании духовенства, в рамках которого были подведены итоги уходящего года и обозначены планы на будущий.

Говоря о взаимоотношениях церкви и государства, Вадим Красносельский затронул тему включения в школьную программу основ православной культуры и религиозной этики. Обсудили вопрос взаимодействия священнослужителей с военнослужащими, представителями общественных организаций и органов государственной власти. Не обошли вниманием собеседники социальные аспекты деятельности епархии. Говорили и о перспективах храмового строительства.

Уже в среду Архиепископ Савва принял участие в работе Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, который состоялся в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Программа Собора включает юбилейные торжества, посвященные 100-летию восстановления Патриаршества и интронизации Патриарха Тихона. Само событие состоялось 4 декабря 1917 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе Кремля.

Начало заседаний предварила Божественная литургия в храме Христа Спасителя. За литургией молились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прибывшие на Архиерейский Собор иерархи, в числе которых Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. По окончании Литургии состоялась встреча честных мощей святителя Тихона, которые были принесены в храм Христа Спасителя из Донского монастыря.